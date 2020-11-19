Два венца города Вязники

Кто говорит, что ноябрь — унылая пора, тот просто не бывал в это время в Вязниках и не любовался изгибами осенней Клязьмы со смотровой площадки «Венец» — самой высокой точки города.

Местные краеведы считают, что изначально город стоял аж на семи венцах. Сегодня их меньше. Приглашаем вас на прогулку по двум самым красивым и живописным: Толмачевскому и Солдатскому, или Портяночному. Почему такое название? Скоро расскажем!

Почему Вязники называют городом героев, остатки укреплений какой древней крепости можно увидеть с самой высокой точки и почему один из венцов был назван Солдатским? На эти вопросы ответит Никита Ефимов, блогер, журналист, редактор вязниковской газеты «Маяк». А сегодня Никита — народный гид в нашем проекте.

Самый высокий венец

Толмачевский венец – это самая высокая точка города. С полукруглой возвышенности отлично просматривается рельеф русла Клязьмы, которая здесь весьма витиевато петляет.

В народе бытует даже поэтическая версия названия: мягкие и плавные изгибы реки визуально напоминают женский кокошник, то есть венец. Однако, скорее всего, это народная этимология. Более понятное объяснение находим в словаре Владимира Даля, где дается толкование слова «венец» – «кольцо, обод, обруч со значением возвышенного положения или почетного значения вещи».

Ярополч, сожженный Батыем

Интересно, что с Томачевского венца просматриваются окрестности древнего города Ярополча XII века. Поселение было княжеской постройки и выполняло оборонительную функцию окраинной крепости. По одной из версий, Ярополч был сожжен полчищами Батыя. Сегодня о существовании древнего города напоминают лишь фрагменты древних земляных валов, которые сохранились в окрестностях села Пировы-Городищи.

Город героев

Примечательный факт. Вязники называют городом героев. По разным данным (а споры о количестве ведутся до сих пор), среди вязниковцев насчитывается от 25 до 30 Героев СССР, Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Славы. Больше половины этих людей – летчики, ведь в городе базировалась летная школа.

В России Вязники занимают первое место по соотношению количества Героев СССР к общей численности населения. И это бесспорно.

На весь мир свой родной город прославил Валерий Кубасов, дважды Герой СССР, легендарный летчик-космонавт, трижды летавший в космос и принимавший участие в знаменитой советско-американской стыковке «Союз»-«Аполлон» (1975 год). Памятная звезда Кубасова есть на местной Аллее славы.

Солдатский венец

Память местных героев увековечена на Аллее воинской славы. Она раскинулась еще на одном венце – Солдатском, или Портяночном. Выбор места был не случаен: именно здесь в старые времена делали первый привал новобранцы, отправлявшиеся на воинскую службу. И с этого высокого холма они бросали последний взгляд на родные места. Вид на центр города отсюда и сегодня очень живописен.

Аллея звезд

Вот эти золотые звезды – еще один символ Вязников. Здесь начертаны имена героев, прославивших родной город воинским и трудовыми подвигами. Примечательно, что мемориал не статичен, а пополняется новыми именами.

Венчает аллею величественная стела, у подножья которой горит Вечный огонь. Он был привезен с Могилы Неизвестного Солдата в Москве в 1975 году.

На монументе размещены типичные для советского времени барельефы: воины на поле боя, матери, провожающие сыновей на фронт, труженики, отдающие свой долг Родине в тылу.

На Солдатском венце, который превратился в Аллею славу только в прошлом веке, особенно остро чувствуешь связь между прошлым и будущим: где-то внизу живет своей обычной жизнью город, а здесь тихо и спокойно, как будто время остановило своей бег. Да и сам город особой суетой не отличается. Жизнь здесь неспешная. Приезжайте в Вязники, чтобы посчитать венцы и полюбоваться живописными видами.