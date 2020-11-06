Два новых светофора заработали во Владимире

Два новых светофора хотя и опозданием, но все же заработали на проблемных участках Владимира. Они появились на перекрестке проспекта Ленина с улицей Ставровской и на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва в районе рынка «Слобода». На первый потратили 1,1 млн рублей, стоимость второго светофора – 2,6 млн рублей. Подрядчик обещал сдать работу к 20 октября, но в срок не управился.

Светофор на переходе на проспекте Ленина оборудован кнопкой для включения сигнала. Также смонтированы светофоры-дублеры на консолях над проезжей частью для удобства водителей автотранспорта. На светофоре на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва сигнал, разрешающий пешеходам переход проезжей части, включается автоматически.

Общая стоимость работ – более трех миллионов рублей.

В мэрии уверены, что новые светофоры не просто повысят безопасность участников дорожного движения, но и помогут избежать пробок. В течение недели подрядчик вместе со специалистами городского управления ЖКХ обещают протестировать интенсивность транспортных потоков на перекрестке улиц Верхняя Дуброва и Нижняя Дуброва. В случае необходимости временные интервалы работы светофоров откорректируют.

В этом году во Владимире также были установлены еще три новых светофорных объекта: на перекрестке проспекта Строителей с улицей Белоконской, на перекрестке улицы Тракторной с улицей Кулибина и в районе дома № 19 на улице Нижняя Дуброва.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире в утренние и вечерние часы пик на самые опасные переходы стали выставлять патрули ДПС. После нескольких резонансных ДТП Госавтоинспекция решила возобновить профилактические мероприятия.