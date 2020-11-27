Два человека пострадали в страшном ДТП с бензовозом

ДТП с участием двух грузовых автомобилей, один из которых перевозил топливо, произошло сегодня около 11.00 в Суздальском районе, недалеко от поворота на поселок Садовый. После столкновения грузовики загорелись. Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

— По состоянию на 12.00 известно о двух пострадавших. Движение на данном участке пути ограничено. Инспекторами ГИБДД осуществляется регулировка дорожного движения, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

О перекрытии движения на месте ДТП сообщили и в пресс-службе «Упрдор Москва – Нижний Новгород». Объезд возможен маршруту Владимир — Старый Двор – Туртино. Об открытии движения дорожники сообщат дополнительно. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее «Призыв» сообщал, что пешехода сбили на трассе в Боголюбово.