Два человека погибли в массовом ДТП в Петушинском районе

Крупное ДТП с погибшими и пострадавшими произошло накануне вечером в Петушинском районе. На 114-м км автодороги М-7 «Волга», в районе поворота на деревню Омутищи, столкнулись стразу три транспортных средства. По предварительной информации, водитель автомобиля «Fiat», двигаясь в сторону Владимира, врезался в стоявший автомобиль «Лада». От удара отечественная легковушка продвинулась вперед и столкнулась со стоявшим в попутном направлении автобусом «ЛиАЗ». В результате транспортные средства загорелись.

От удара автомобили и автобус вспыхнули на площади 60 кв. метров

В ДТП погибли водитель «Лады» 1964 года рождения и мужчина 1993 года рождения, который в момент столкновения предположительно стоял позади автобуса. Получил травмы и был госпитализирован 56-летний водитель автобуса. Мужчина 1978 года рождения, управлявший автомобилем «Fiat», направлен на амбулаторное лечение.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область попала в тройку российских регионов с самой высокой аварийностью с пострадавшими на дорогах.