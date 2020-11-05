Дождливая погода сменится резким похолоданием

Аномально тёплая для осени погода близится к завершению. Ноябрьские температуры принесёт холодный фронт, сообщил центр погоды «Фобос». Однако во Владимирской области, как и во всей европейской части России, холодать будет постепенно. До начала следующей недели температурные показатели ещё будут выше нормы. В дневные часы воздух может прогреться до +9 градусов, ночью до +6 градусов. При этом будет облачно и дождливо.

С понедельника температуры вернутся к климатической норме.

С началом новой недели из-за влияния скандинавского антициклона направление потоков воздуха поменяется. С севера к нам станут прорываться арктические воздушные массы. В понедельник прогнозируется уже +3 градуса в дневные часы, ночью значатся заморозки и минусовые температуры. К середине недели дневные температуры приблизятся к нулевой отметке. Популярные погодные публики прогнозируют снег. При этом синоптики отмечают, что устойчивый снежный покров не случится до конца ноября.

«Не нужно торопить зиму», — заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. А вот со сменой летних шин на зимние синоптик посоветовал поторопиться. В преддверии похолодания самое время задуматься о безопасности своих транспортных средств.

Ранее «Призыв» сообщал, что самый резонансный объект Суздаля «Зарядье» будет строиться до обильных снегопадов и минусовых температур. Погодные условия подрядчиков не смущают: проект они намерены завершить до конца года.