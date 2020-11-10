Дорожники оценили скандальное видео с мультиками на дороге

Нашумевшее видео с показом мультфильмов на информационном экране, установленном над федеральной трассой в Ковровском районе, оказалось фейком. Сотни комментариев от участников дорожного движения появилось в соцсетях под постами с этой историей. Все приняли видео за чистую монету и недоумевали, как можно так отвлекать водителей. Обычно на таких информационных экранах показывают погоду, дорожную ситуацию, размещают профилактические надписи с советами быть внимательными и осторожными на дороге. А тут яркие картинки.

Но оказалось, что этот информационный экран демонтировали еще прошлым летом. На металлической опоре у поворота на Ковров и поста ДПС висят только светофоры.

Впрочем, видео не было сфабриковано или смонтировано отдельно. В 2019 году этими яркими мультиками проверяли «битые» пиксели на экране. Это было сделано специально, чтобы оценить недостатки. Дорожники подозревают, что этот непродолжительный момент и попал на видеорегистратор. Непонятно, почему видео «выстрелило» только сейчас.

Дорожники утверждают, что так тестировали экран и устраняли неполадки.

Все информационные экраны и табло запитаны на единый диспетчерский центр, который недавно открылся на трассе в Собинском районе. Оперативные данные диспетчеры могут размещать дистанционно. Центр получает информацию с 84 камер, расположенных на 1618 километрах федеральных дорог Владимирской, Московской, Нижегородской областей.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Собинском районе завершается капремонт трассы. После двухлетних работ появились развязки, закрыли левые повороты, разделили встречные потоки и поставили надземные переходы.