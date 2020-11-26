Дорожникам не хватило денег на уборку снега

Снегоуборочная техника в автопарке владимирской мэрии нуждается в срочном ремонте. Без замены запчастей она не проработает грядущий сезон. К зиме власти забили тревогу: до конца года требуется 5,6 миллионов рублей, а в казне центра управления городскими ничего не осталось. Пришлось депутатам горсовета в срочном порядке корректировать бюджетные расходы. Как нельзя кстати появилась дотация областного бюджета. Город Владимир получил около 9 миллионов рублей в качестве поощрения за успешное ведение бюджетного процесса. Местные власти тут же решили прикрыть все дыры городского хозяйства.

Погода пока благосклонна, обходится без обильных снегопадов, но испытывать на прочность устаревший ресурс никто не хочет. По самым скромным подсчетам, износ спецтехники составляет 81%. На балансе центра управления городскими дорогами находится 156 транспортных средств для уборки дорог и тротуаров. Шесть единиц эксплуатируется более 20 лет, остальные – ненамного меньше. В их числе тракторы, комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики, грейдеры.

Последнюю снегоуборочную технику покупали 8 лет назад.

По словам начальника управления ЖКХ Алексея Шумника, расходы на приобретение запчастей с каждым годом увеличиваются. В этом году пришлось потратить почти 26 миллионов, это на 6 миллионов больше прежнего. Техника проходит уже капитальный ремонт. К примеру, прошлой осенью также экстренно выделяли 6 миллионов на ремонт бульдозера, который безостановочно трудится в Михайловском овраге, где складируется весь городской снег.

Разговоры о покупке новой снегоуборочной технике ведутся давно, но пока дальше обсуждения возможностей кредитов и лизинга не идет. Как и в прежние годы для вывоза снега будут арендовать самосвалы у частников. Прогнозы на зиму противоречивые, поэтому на всякий случай автомобилистам стоит запастись лопатами, чтобы выкапывать машины из снежных завалов, оставленных дорожниками из-за недостатка техники.

Ранее «Призыв» сообщал, что выделены средства на покупку тракторов для уборки парков. Маломобильная техника нужна для уборки новых дорожек, мощеных тротуарной плиткой.