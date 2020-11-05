Дома, сараи и хоккейную площадку сносят на улице Горького

Во Владимире сносят старые двухэтажные дома на улице Горького. Расположены они возле управления образования. Под бульдозер идут также сараи и хоккейная площадка. На освободившемся участке появятся три высотки с гаражами и стоянками. Всех жильцов старых домов расселил за свой счёт застройщик.



По соседству от стройки уже есть высотка. После сверки кадастровых планов оказалось, что она отхватила часть земли застройщика и жителям пришлось подвинуть забор, уменьшив свою придомовую территорию.

— Плохо, что разобрали хоккейную площадку. Здесь всегда играли в футбол летом и катались на коньках зимой. Ещё был сквозной проезд, небольшой дублер улицы Горького. Сейчас все перекрыли, — рассказали жители окрестных домов.

Квартиры в новой высотке продаются по цене от 56 тысяч рублей за кв. метр.

Жильё в одной из будущих новостроек уже продаётся. Её планируют сдать к концу 2022 года. Застройщик рекламирует свое жилье как премиум-класс, с развитой инфраструктурой, близостью социальных объектов и своей котельной. В отличие от других застройщиков, которых при освоении новых территорий обязывают возвести детский сад, школу или поликлинику, этот не привнесет в микрорайон ничего нового. Жители квартала не очень довольны грядущим соседством с высотками, поскольку остро встанет вопрос с парковками, наполняемостью школ и детских садов, куда и без того попасть проблематично.



В новом жилом комплексе парковки будут платными, там появятся магазины и офисы, чьим работникам тоже придется искать места под автомобили. Дороги в этом микрорайоне предельно узкие и из-за припаркованного транспорта становятся односторонними. В планах мэрии когда-то бродила идея расширить в этом районе улицу Горького, но в проект она не переросла.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская мэрия приступила к изъятию земель под строительство Рпенского проезда. В зоне строительства оказались частные предприятия и жилые дома.