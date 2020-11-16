«Доброштаб» собирает новогодние подарки для бабушек и дедушек

В преддверии Нового года владимирцы смогут почувствоваться себя настоящими волшебниками, приготовив подарки проживающим во Владимирском психоневрологическом интернате. Традиционная акция «На радость бабушке и дедушке» стартовала во Владимире сегодня. Продлится она до 18 декабря.

Маленькое чудо для бабушек и дедушек может сотворить каждый.

Собрать подарок следует в отдельный праздничный пакет. Это могут быть, например, мягкие сладости: мармелад, зефир, пастила, а также новогодние сувениры, вязаные носки, теплые шарфы, наборы для творчества, книги.

— И, конечно, не забудьте вложить открытку для бабушки или дедушки с теплыми пожеланиями! Давайте согреем друг друга добрыми и теплыми делами! — с такой просьбой обратились к владимирцам организаторы акции — добровольческое движение «Доброштаб».

Принести свой новогодний набор можно по одному из указанных в группе адресов. Все собранные подарки будут переданы в психоневрологический интернат в канун Нового года. «Призыв» традиционно принимает участие в этой акции.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире заработала почта Деда Мороза. Специальный почтовый ящик установили в парке «Дружба».