До Нового года на годовую подписку СберПрайм установлена специальная цена в размере 999 рублей в год

Семейство подписок на сервисы экосистемы Сбер для повседневной жизни было представлено на Сбер Конф наряду с новым брендом и другими новинками.

Базовая подписка СберПрайм — возможность использовать сервисы экосистемы Сбера и существенно сэкономить, оценочная выгода для клиента от использования этой подписки составляет более 20 000 рублей в год.

Стоимость СберПрайм — 199 рублей в месяц и первые 30 дней бесплатно.

До конца 2020 действуют специальные условия на годовую подписку — всего 999 рублей в год.

Регулярная же цена годовой подписки на базовый СберПрайм начиная с 2021 года составит не более 1990 рублей в год, а возможно и меньше.

СберПрайм дает своему обладателю возможность без дополнительной оплаты пользоваться рядом сервисов, а также получить специальные условия и скидки при приобретении других продуктов и услуг экосистемы Сбера.

В подписку входит:

· более 20 тысяч фильмов и сериалов в рамках подписки Оkko-ЛАЙТ в онлайн-кинотеатре Оkko (без подписки на СберПрайм такая подписка в Оkko стоила бы 199 руб. в месяц или 1690 руб. в год), а также скидка 15% на покупку других фильмов;

· доступ к более 40 миллионов композиций без рекламы в СберЗвуке (без подписки на СберПрайм такая подписка в Оkko стоила бы 169 руб. в месяц);

· доставка продуктов из популярных магазинов (Ашан, Метро, ВкусВилл, Лента и многих других уже в 115 городах России) в СберМаркете (без подписки на СберПрайм доставка в СберМаркете стоит 158 рублей);

· 30 Гб в облачном хранилище СберДиск, а также скидка 20% на дополнительные гигабайты;

· скидка 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club;

· скидка 10% на заказ такси Ситимобил;

· скидка 15% на ежемесячную абонентскую плату от публичных тарифов СберМобайл, а также красивый (бронзовый) номер в подарок.

Клиенты автоматически получают выгоду от подписки СберПрайм к каждому сервису, авторизуясь через Сбер ID, т.е. клиенту теперь не нужно иметь отдельные логин и пароль в каждом сервисе.

Единый Сбер ID делает клиентский опыт намного более комфортным.

Подключить или управлять подпиской можно на сайте www.sber.ru, а также в приложении СберБанк, с октября подключить СберПрайм можно в отделениях банка. Подписка оплачивается банковской картой, воспользоваться ей может любой человек, вне зависимости от того, является ли он клиентом Сбера.