Дистанционное обучение в школах не планируют вводить до Нового года

Ждать полного закрытия школ Владимирской области пока не стоит. Ситуация в учебных заведениях стабильная, заявила сегодня директор департамента образования Ольга Беляева. Дети практически не болеют, статистику могут испортить лишь педагоги. Однако решение о переходе на дистанционное обучение младшего, среднего или старшего звена может принять руководство школы. При этом обязательно посоветовавшись с родительским комитетом. Полностью закрыть учреждение из-за неблагоприятной эпидобстановки уполномочен лишь санитарный врач. На данный момент после карантинных ограничений по ОРВИ и коронавирусу многие классы уже вернулись к привычному режиму обучения. В 109 учебных заведениях действует частичная дистанционка — когда обучение по некоторым предметам проводится онлайн.

А вот ВлГУ и колледжи Владимирской области были вынуждены распустить своих студентов по домам, потому что большинство из них живут в районах и добираются на учебу, как правило, на автобусах и электричках. В пандемию эти места считаются далеко не безопасными, как и общежития. Там невозможно соблюдать социальную дистанцию. У студентов общая кухня, комната, санузлы.

Сейчас в колледжах прорабатывается алгоритм проведения практических занятий, чтобы студенты всё-таки подготовились к полугодовым экзаменам. Главное условие очных занятий – сокращение численности учащихся в группах.

— Есть документ Министерства просвещения, который говорит о том, что абсолютно перевести все средние образовательные учреждения на дистант невозможно. Потому что когда человек получает профессиональное образование, он должен нарабатывать и практику. Поэтому мы говорим, что да, 36 СПО перешли на дистант, учебная работа ведется удаленно, но что касается производственной практики, ну, конечно, это очный режим, но с особыми условиями, — подчеркнула Ольга Беляева.

Для учащихся были организованы консультационные встречи с педагогами. Для каждого курса был определен свой день и время на неделе, в том числе и на выходных. Эти занятия необходимы для разъяснения материала. Совсем скоро студентов ждет демонстрационный экзамен.

Одновременно с колледжами на дистанционное обучение частично перешли и учреждения дополнительного образования. Сейчас из 99 учреждений 59 работают в таком формате. Но и здесь удается сохранить очную форму, когда речь идет об индивидуальных занятиях или занятиях на улице.

— Если речь идет о спортивных секциях, где в основном занятия на воздухе, для них это прямая возможность не переходить на дистанционку. Я вижу часто, как в парках играют в футбол и малыши, и взрослые ребята. Они могут себе это позволить. А вот ансамбли, творческие коллективы по 50 человек такой формат занятий не смогут организовать, — уверена Ольга Беляева.

В регионе также остались территории, где учреждения дополнительного образования пока не приняли решения уйти на дистанционку, объяснив этот тем, что ни дети, ни взрослые у них не болеют. А Роспотребнадзор и не настаивает на этом, заметили в департаменте.

Ранее «Призыв» сообщал, что студентов ВлГУ до февраля отправили на дистанционное обучение.