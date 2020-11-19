Детей из Вязников отправляют на лечение за 80 километров

Круглосуточную помощь детскому населению Вязников, включая лечение инфекционных болезней, теперь оказывают в Муроме. Вот уже больше двух недель и малышей, и подростков возят почти за 80 километров от дома. А на месте детского отделения в Ярцевской больнице теперь развернули ковидный госпиталь. Местные жители обратились с коллективным письмом к губернатору. Трясти больных ребятишек по трассе десятки километров они считают опасной затеей, причем обоснованно. Потом как навещать своих детей при таком расстоянии?

— Очень многим тяжело нанять машину, навестить и передать своим родным лекарства, необходимые вещи. А при выписке тоже нужно нанимать машину, чтобы забрать их из больницы. Такой возможности у многих нет. А по автобусам с ребёнком и вещами ехать неудобно, особенно если ребенок маленький. В дороге может что-то случиться. В чужом городе там своих больных детей хватает. Нехорошо и безответственно оставлять такой большой район без детского отделения, — жалуются родители в своем письме.

Детское отделение находилось в отдельно стоящем двухэтажном здании Вязниковской районной больницы. На первом этаже было инфекционное отделение с боксами, а на втором – педиатрическое. Возмущенные вязниковцы просят областных чиновников восстановить прежний уход и лечение маленьких пациентов, в том числе вернуть на работу двоих педиатров. А ковидный госпиталь развернуть в другом, более подходящем для этого месте.

В департаменте здравоохранения администрации Владимирской области на это ответили, что перепрофилирование временное, и чиновники тем самым заботятся о безопасности детей, исключая их контакты с ковидными больными Вязниковской районной больницы.

— Когда встал вопрос об оказании помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, лучшим способом стало использование как раз этих боксов, которые имеют кислородную подводку. Когда мы принимали это решение, в отделении находилось порядка 10 детей, в том числе с ОРВИ, – пояснила руководитель облздрава Елена Утемова. — Мы провели консультацию с Муромской детской больницей. Там созданы условия круглосуточного наблюдения, там есть хирургическое отделение и действующая реанимация. Поэтому это решение принято не против детей, а в их защиту.

Транспортировка в Муромскую больницу происходит на машинах Станции скорой помощи Вязников. За две недели там пролечили уже 7 детей. В Вязниковской районной больнице имеется возможность и доставки обратно домой всех выписанных пациентов, сообщает департамент здравоохранения. Кроме того, с 11 ноября в Вязники организован выезд узких специалистов из ОДКБ: невролога, хирурга, отоларинголога и педиатра. 90 детишек уже прошли осмотр, 25 из них получили направление на плановую госпитализацию. Выезд владимирских медиков будет продолжен на весь период сложной эпидобстановки.

Тем временем, по словам Елены Утемовой, руководство Вязниковской районной больницы планирует всё-таки открыть несколько палат для детей в основном здании. В стационар будут направлять маленьких пациентов со средней тяжестью течения болезни, не нуждающихся в круглосуточном наблюдении врачей-педиатров.

Ранее «Призыв» сообщал, что детей и взрослых с неотложными патологиями глаз начали принимать в частной владимирской клинике по полису ОМС.