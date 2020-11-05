Департамент образования не видит оснований перевода школ на «удалёнку»

Школы Владимирской области пока не планируют переходить на дистанционный режим работы. Введение такого формата в региональном департаменте образования считают нецелесообразным, так как ситуация с заболеваемостью неоднородная. По данным на 5 ноября, в области коронавирусом болеют 232 ребенка, из них 190 школьников. Из 9863 педагогов Владимирской области на больничном сейчас находятся 632 человека. Коронавирус выявлен у 199 преподавателей — 2% от общего числа педагогов.

Большинство педагогов болеют ОРВИ.

Благоприятная обстановка сложилась в образовательных учреждениях Радужного, Судогодского, Юрьев-Польского и Ковровского районов. Там меньше всего заболевших. Но есть и такие районы, где из-за неблагоприятной эпидобстановки пришлось продлить осенние каникулы до 8 ноября. Пока находятся дома школьники Кольчугино и посёлка Бавлены, а также ряда образовательных учреждений Петушинского и Муромского районов. До 8 ноября продлятся каникулы в Гусь-Хрустальном районе в соответствии с предписанием Роспотребнадзора.

Частично ушли на карантин 5 школ региона: две по ОРВИ (во Владимире и Коврове) и три по коронавирусу (Селивановский и Меленковский районы). Для сравнения, неделей ранее в 12 школах были частично прекращены занятия. Во Владимире на карантине остаются один класс в школе № 10 и одна группа в детском саду № 16.

Полностью закрыты в области только два детских сада, расположенных в поселке Иванищи Гусь-Хрустального района и посёлке Вышманово Собинского района. 13 дошкольных учреждений работают частично. Неделей ранее на карантины были закрыты группы в 16 садиках.

Чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, массовые мероприятия в школах и детских садах запрещены до 1 января 2021 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что назван пол и возраст людей, более других предрасположенных к заражению COVID-19.