Деньги любят счет. Банковский

На что обращают внимание жители России при выборе банков?

Компания «Делойт» опросила более 5000 человек из 200 городов России, чтобы узнать причины, по которым они выбирают банк. При этом опрашивались разные категории клиентов: студенты, специалисты, семьянины.

Результат был ожидаемым — респонденты отдали предпочтение крупным банкам в рейтинге востребованности у россиян, первое место занял Сбербанк.

Средняя оценка флагманов — 4,6 балла из максимально возможных 5, в то время как средняя оценка остальных банков — 3. «Банки-лидеры не только смогли создать эффективную бизнес-модель, но и постоянно модифицируют ее в ответ на меняющиеся потребности клиентов», — объясняют выбор россиян эксперты.

На какие факторы клиенты больше всего обращают внимание?

В первую очередь при выборе банка клиенты обращают внимание на его привлекательные условия. Так считает 61% респондентов. И причиной тому не только экономическая выгода, но и возможность удовлетворять свои повседневные потребности.

На втором месте по значимости — это надежность банка (56%). Но этот фактор, подчеркивают эксперты, важнее, чем другие для людей старше 45 лет.

В третью и четвертую очередь при выборе банка россияне обращают внимание на удобство сервисов и качество его обслуживания. Кстати говоря, в конце сентября фонд «Общественное мнение» провёл опрос среди жителей России о работе Сбербанка и случившемся в том же месяце ребрендинге компании. Согласно опросу 53% клиентов отметили улучшения в работе Сбербанка в последние 3–5 лет, 67 % назвали работу Банка отличной или хорошей. Отрицательную оценку дали только 5%. Среди улучшений были названы: повышение уровня обслуживания; хорошее отношение к клиентам; удобные мобильные приложения и новые продукты; отсутствие очередей.

Какие самые популярные продукты?

Самый популярный у россиян продукт финансовых организаций — банковская карта. По этому показателю лидер тот же: основная масса граждан пользуются картами Сбербанка, остальные банки идут уже с огромным отрывом.

У студентов самые популярные операции — оформление дебетовой карты, переводы с карты на карту и снятие наличных. Работающие же люди чаще всего оформляют дебетовые и кредитные карты, а также оплачивают мобильную связь. А вот семьянины открывают дебетовые карты и депозиты, оплачивают услуги ЖКХ. Для работающей категории также важна возможность создавать автоплатежи, а для семейных граждан — получать качественное обслуживание в отделениях и call-центрах банков.

Второй по популярности продукт — приумножение сбережений. Аудитория Сбербанка, например, пользуется вкладами в основном для сохранения денежных средств.

Далее по результатам рейтингов идут кредитные продукты – сами кредиты и карты. Ими пользуются 26% и 21% опрошенных соответственно.

Порядка 60% опрошенных перешли на обслуживание в свой банк более трех лет назад, что говорит о качестве оказываемых банками услуг. И если рассматривать лидера опроса – Сбербанк – тут таких клиентов 45%.

ПАО «Сбербанк»