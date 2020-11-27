Дефицит противовирусных препаратов зафиксирован в 27% аптек

Аптеки Владимирской области проверили на наличие лекарств, пользующихся сейчас наибольшим спросом. Это касается в первую очередь противовирусных препаратов, содержащих действующие вещества фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон. Проверки активистов и экспертов ОНФ прошли в 129 аптеках в 25 населенных пунктах региона. Дефицит выявлен по следующим препаратам:

— Противовирусные препараты с действующими веществами фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, рекомбинантный интерферон отсутствуют в 27,1% аптек.

— Пероральные антикоагулянты с действующими веществами ривароксабан, апиксабан отсутствуют в 52,7% аптек.

— Антибиотики с действующими веществами азитромицин, левофлоксацин, кларитромицин, моксифлоксацин отсутствуют в 6,2% аптек.

— Гормональные противовоспалительные препараты с действующими веществами дексаметазон, преднизолон, метилпреднизолон отсутствуют в 34,1% аптек.

— Наши активисты обошли аптеки практически в каждом крупном муниципалитете региона. Общались с местным населением, с представителями аптек. Проделали огромную работу по анализу и сведению результатов. В итоге проблема с дефицитом лекарств в регионе есть. Но мы также связались с коллегами из соседних регионов – проблема та же. То есть это не проблема отдельного субъекта, — отметила сопредседатель ОНФ во Владимирской области Галина Мизелева.

Мониторинг аптек проходит по всей стране.

Уже проверено почти 12 тысяч точек. Общественники, опираясь на данные фармацевтов, отмечают, что в сезон повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом люди стали чаще посещать аптеки. При этом 64% из них пожаловались на несвоевременные поставки препаратов.

Свои проверки в аптеках провели и участники проекта «Народный контроль». Об этом «Призыв» рассказывал здесь.