Дедов Морозов-волонтеров разыскивают во Владимире

Дети перед Новым годом будут ждать Дедов Морозов и Снегурочек, пусть даже и в медицинских масках. Во Владимире ищут волонтеров, которые в костюмах пройдут по квартирам и вручат подарки ребятне. Организатором акции второй год становится команда общественников из региональной «Палаты защиты прав пациентов». Список получателей подарков формируется из базы детских поликлиник. Среди маленьких пациентов выбирают ребят с серьезными заболеваниями, особенностями развития, а также тех, кто потерял недавно в своей семье близкого родственника.

— В прошлом году ОДКБ и первая детская поликлиника дали нам списки их недавних пациентов и мы по ним объезжали детей с поздравлениями. В этом году хотим подключить и вторую поликлинику на Токарева, – рассказала «Призыву» Галина Шипарева, руководитель регионального отделения организации «Палата защиты прав пациентов». – Детей мы берем с серьезными заболеваниями, но которым инвалидность ещё не выставлена. Например, диагноз ДЦП не сразу ставят детям. А детей с инвалидностью хорошо поздравляет соцзащита.

В прошлом году 12 Дедов Морозов и Снегурочек поздравили 268 детей.

Пока волонтеры едут лишь по владимирским адресам, но если найдутся единомышленники с транспортом, то детей отправятся поздравлять и в область. Также «Палата защиты прав пациентов» сейчас кинула клич среди спонсоров. Предпринимателей просят присоединиться к доброй акции и помочь с детскими подарками. Не деньгами, а именно готовыми игрушками и сладостями.

— Мы дарили подарки и взрослым подросткам до 18 лет. У нас был мальчик с компрессионным переломом позвоночника. Он лежал полгода. И нам тогда передали очень хорошие конструкторы ЛЕГО, и он так был счастлив подарку, вы не представляете, — говорит Галина Шипарева.

Что касается мер безопасности, то, вероятнее всего, сказочные волшебники будут вручать подарки в медицинских масках, как положено по введённому режиму. Естественно, о своем приходе они заранее оповестят родителей и получат на то согласие. Если в семье несколько детей, то поздравлять будут всех. Никто без гостинцев не останется.

Акция продлится с 25 декабря до 14 января включительно. Стать спонсором или волонтером и подарить детям новогоднее чудо может каждый. Для участия надо написать или позвонить руководителю «Палаты защиты прав пациентов» Галине Шипаревой — 8 (919) 016-30-99. Ели вы сами не готовы выступить в сказочной роли, здесь будут рады принять на время костюмы Дедов Морозов и Снегурочек.

Также новогодних волшебников разыскивают и в общественной организации «Дети-Ангелы». Благотворители проводят акцию уже 6 год. В прошлом году было реализовано 156 заявки, в этом году их уже 192. Здесь адресаты — детишки с инвалидностью.

— Мы сначала собираем заявки с пожеланиями детей и ищем волшебников, кто готов подарить им именно это. Ограничение по деньгам — 2500 руб, никаких гаджетов, — говорит Ирина Долганова, председатель организации. — Чтобы принять участие в нашей акции, пишите нам в директ или на почту ded31122019@mail.ru волшебные слова «хочу стать Дедом Морозом» и адрес своей электронной почты.

Ранее «Призыв» сообщал, что соблюдение масочного режима проверили в общественном транспорте Владимира. Рейды провели сотрудники мэрии и полиции.