Что мы отмечаем 4 ноября?

4 ноября — это большой государственный праздник для всей страны, который к тому же ещё и является официальным выходным днём. Каждый человек, проживающий в России, может с лёгкостью ответить, что его задачей является единение всех людей, проживающих в России. Инициативу утверждения его внёс Межрелигиозный совет России, лидерами которого являются представители традиционных конфессий государства. Дата празднования связана с трагическими событиями 1612 года, когда столица Российского государства — Москва была освобождена от интервентов из Польши. В этот день народы России чествуют освободителей и выражают свою гражданскую позицию – желание мира в собственной стране и процветания государства. Давайте проверим, хорошо ли вы знаете историю этого праздника?

Как называется праздник 4 ноября? День Конституции РФ День народного единства День согласия и примирения Правильно! Неправильно! - В каком году начали праздновать День народного единства? В 1861 году, с отменой крепостного права В 1991 году, с распадом СССР В 2005 году, после отмены празднования 7 ноября Правильно! Неправильно! - Какое значимое событие в русской истории произошло 4 ноября 1612 года? Ополчение Минина и Пожарского освободило Китай-город Русские дружины разгромили крестоносцев на Чудском озере Наполеон оставил Москву Правильно! Неправильно! - Какая ужасная ситуация в России начала XVII века предшествовала этому знаменательному событию? Наступление крестоносцев на Москву Нашествие французских войск во главе с Наполеоном Бояре-изменники впустили в Москву иноземцев-захватчиков и провозгласили польского королевича главой Русского государства Правильно! Неправильно! - Почему Минин и Пожарский стали народными героями России? Они отлили чугунную Царь-пушку Они встали во главе народного ополчения и изгнали из Москвы польско-литовских захватчиков Они изгнали французские полчища Наполеона из страны Правильно! Неправильно! - Где собиралось народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским? В Суздале Во Владимире В Нижнем Новгороде Правильно! Неправильно! - Как назывался тот период в истории России? Смутное время Отечественная война Эпоха крестовых походов Правильно! Неправильно! - Какие русские достопримечательности показал Иван Сусанин польским «гостям»? Мещерские леса Костромские болота Смоленские трущобы Правильно! Неправильно! - Кого избрал царём Земский собор после победы над польскими интервентами? Бориса Годунова Михаила Романова Василия Шуйского Правильно! Неправильно! - Какой всероссийский праздник отмечали 4 ноября до 1918 года? День Казанской иконы Божией Матери День народного ополчения День Дома Романовых Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что мы отмечает 4 ноября? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook