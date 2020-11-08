Что известно о вязниковской и ковровской родне Карамзина

По дороге из Мстеры в Вязники на правом берегу Клязьмы лежит селение с необычным названием Сингорь. Оно примечательно стоящей на обочине часовней, а ещё тем, что прежде там было имение близких родственников знаменитого историка Николая Карамзина.

Интересный факт: Карамзину принадлежит самая краткая характеристика общественной жизни в России. Когда во время его путешествия в Европу русские эмигранты спросили, что происходит на родине, писатель ответил одним словом: «воруют».