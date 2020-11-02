Что изменится в жизни россиян в ноябре

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Какие новые законы вступают в силу
Сокращен перечень документов, которые подтверждают право малообеспеченных россиян на получение пособий на детей от трех до семи лет. Программа льготной ипотеки под 6,5 процента годовых продлена до 1 июля 2021 года. Завершается срок подачи заявлений об отсрочке или рассрочке по уплате налогов. Электронное извещение о ДТП можно оформить теперь в любом регионе. Бумажные паспорта транспортных средств будут выдавать только взамен утраченных. Физические лица должны оснастить свой грузовой транспорт тахографами. Стала обязательной маркировка колесных шин и автомобильных покрышек для производителей и импортеров. Россия переходит на побутылочный учет алкогольной продукции. Об этих и других законодательных нововведениях ноября читайте в материале «Призыва».
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Упрощение оформления пособия на детей
С 1 ноября сокращен перечень документов, которые подтверждают право малообеспеченных россиян на получение пособий на детей от трех до семи лет. Россиянам больше не нужно будет предоставлять сведения об алиментах — госорганы сами обработают эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Выплаты пособий на детей от трех до семи лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека, начались 1 июня. Это пособие назначается по заявлению, все необходимые данные для назначения органы социальной защиты получают также путем межведомственного взаимодействия. Размер выплат — 50 процентов регионального прожиточного минимума для детей, то есть примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в месяц.
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Продление льготной ипотеки
Кабинет министров продлил программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых до 1 июля 2021 года. Программа первоначально была рассчитана на срок до 1 ноября. В правительстве отметили, что сейчас на нее приходится более 90 процентов всех кредитов на покупку жилья в новостройках. За прошедшие полгода было выдано более 230 тысяч займов на 669 миллиардов рублей. Продление программы позволит выдать еще 600 тысяч кредитов на 1,8 миллиарда рублей. Из них 152 тысячи может быть выдано до конца 2020 года.
Введение льготной ипотеки 16 апреля анонсировал президент России. После этого российские банки запустили свои кредитные продукты. Программа предполагает получение займа на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей.
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Подача заявлений об отсрочке по уплате налогов
30 ноября завершится срок подачи заявлений об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Послабления предоставлялись в рамках поддержки наиболее пострадавшего из-за пандемии бизнеса. Правительство упрощало порядок предоставления организациям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до года в зависимости от объема снижения доходов налогоплательщика и без начисления процентов на сумму задолженности. Для налогоплательщиков, включенных в единый реестр субъектов МСП, дополнительно предусматривалось продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок от трех до шести месяцев. Сбор сведений о поддержке субъектов МСП за 2019 год и с января по 1 октября 2020 года завершится 4 ноября 2020 года.
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Электронное извещение о ДТП
С 1 ноября электронное извещение о ДТП можно оформить в любом регионе, где бы ни произошла авария. Для этого необходимо, чтобы оба участника были зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного из них было установлено приложение «Помощник ОСАГО». До сих пор оформлять так мелкие ДТП можно было только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и республике Татарстане. Кроме того, оформить ДТП онлайн можно будет, если машина зарегистрирована на юридическое лицо. Ранее сервис действовал только для физических лиц. Извещение можно будет оформить, даже если между участниками ДТП есть разногласия.
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Отмена бумажных ПТС на новые машины
С 1 ноября бумажные паспорта транспортных средств (ПТС) будут выдавать только взамен утраченных, пришедших в негодность, а также при невозможности их дальнейшего использования из-за заполнения всех граф. Все остальные автовладельцы, купившие произведенные у нас или ввезенные к нам автомобили, на руки получать ПТС не будут. Он станет электронным и будет существовать только онлайн. Единственное, что выдадут при покупке такого автомобиля, — это выписку из электронного ПТС. Бумажные паспорта выпущенных ранее машин продолжат действовать наравне с электронными. В случае утраты их можно будет получить в ГИБДД.
Электронный ПТС (ЭПТС) представляет собой запись в базе данных ГИБДД, в которой содержится вся информация о транспортном средстве. Доступ к ней имеет только текущий владелец. Оформление ЭПТС стало дешевле в сравнении с его бумажной версией (600 рублей вместо 800). При этом для автомобилистов, уже имеющих на руках бумажный паспорт, переходить на электронный необязательно.
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Тахографы на частных грузовиках
Физические лица, использующие грузовики массой от 3,5 до 12 тонн (категория № 2), экологический класс которых не определен, должны до 30 ноября оснастить свой транспорт тахографами. Они позволяют регистрировать скорость, режим труда и отдыха водителей, тем самым обеспечивая безопасность движения. Транспортные средства оснащают тахографами поэтапно в соответствии с приказом Минтранса. До 1 марта 2020 года физические лица должны были установить тахографы на грузовики массой более 12 тонн, экологический класс которых не определен.
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Обязательная маркировка шин и покрышек
Еще одним нововведением стала обязательная маркировка с 1 ноября колесных шин и автомобильных покрышек для производителей и импортеров. Сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота будут вносить в систему обязательной маркировки товаров «Честный Знак». Через это приложение любой гражданин сможет сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, и эта информация будет передана в контрольный орган. Поэтапное подключение всех участников оборота шин к системе «Честный Знак» будет завершено к 1 марта 2021 года. По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) на 23 октября, промаркировано более 13,5 млн шин, из них в обороте находится уже более 4 млн. Регистрацию в системе, по данным ЦТРП, прошли все производители и около половины импортеров — почти семь тысяч участников.
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Побутылочный учет алкогольной продукции
С 1 ноября Россия окончательно переходит на побутылочный учет алкогольной продукции в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Теперь акцизные марки будут присваиваться не партии алкоголя, а каждой конкретной бутылке. Предполагается, что это даст возможность отследить ее путь от производителя до конечного покупателя. По замыслу авторов этого законодательного акта, теперь у нелегального алкоголя практически не будет шансов оказаться в магазинах.
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«Регуляторные песочницы» для предпринимателей
В мире постоянно появляются новые технологии, которые упрощают жизнь людей. Но часто законодательство отстает от развития технологий, и инновации годами существуют вне правового поля. Чтобы избежать этого, с 1 ноября в России появится особый режим для предпринимателей – «регуляторные песочницы». За счет особых условий «песочниц» компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, выходить с ними на рынок. Перечень сфер применения «регуляторных песочниц» не ограничен.
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Правила установления обязательных требований к бизнесу
С 1 ноября 2020 года вступает в силу новый закон, определяющий правовые и организационные основы применений и оценки требований к бизнесу. Документ принят в режиме регуляторной гильотины. Ее задача – создать в сферах регулирования новую систему понятных и четких требований к хозяйствующим субъектам, снять избыточную административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности, снизить риски причинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям.
Срок действия нормативного акта, содержащего обязательные требования, не должен превышать 6 лет со дня его вступления в силу. По результатам оценки указанный срок может быть продлен, но не более чем на шесть лет.
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Прием заявлений об участии в электронном документообороте
30 ноября заканчивается прием заявлений компаний об участии в эксперименте по ведению электронного кадрового документооборота. По данным Минтруда, перевести всю работу с документами в онлайн решились 155 организаций с 0,5 млн сотрудников. Участие в эксперименте как для работодателей, так и для работников не предусматривает никаких рисков. Вести электронный кадровый документооборот можно в собственных информационных системах, а с 1 октября и на портале «Работа в России».
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Возможность нефтегазовым компаниям избежать штрафов
В ноябре истекает срок подачи уведомлений об уменьшении уровня годовой добычи нефти или природного газа, которые компании должны предоставить в Роснедра, чтобы избежать штрафов за отклонение от проектных показателей производства. До 1 декабря этого года компании, добывающие углеводороды, обязаны отправить в Роснедра письменные уведомления. Решение предоставить в этом году возможность нефтегазовым компаниям избежать штрафов за невыполнение нормативов добычи связано с падением спроса на энергоресурсы в мире из-за карантинных ограничений в период пандемии.
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Возобновление авиасообщения еще с тремя странами
Россия с 1 ноября возобновляет пассажирское авиасообщение еще с тремя странами. Это Сербия, Куба и Япония. Борт из Москвы в Сербию (Белград) и на Кубу (Кайо-Коко и Санта-Клара) будет летать два раза в неделю, из Москвы в Японию (Токио) — один раз в неделю. Также запланирован еженедельный рейс из Владивостока в Токио. Кроме того, увеличится количество рейсов из России в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ, а также Белоруссию.
До 1 ноября для российских туристов были доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.
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Использование карты «Мир» в интернет-магазинах
С 1 ноября торговые агрегаторы и интернет-магазины обязаны принимать к оплате карты отечественной платежной системы «Мир». Это коснется только агрегаторов с оборотом 40 млн рублей за предшествовавший год. Но порог выручки, после которого любой продавец обязан дать покупателю возможность платить картой, вскоре будет снижен в два раза. С 1 марта 2021 года порог опустят до 30 млн руб., с 1 июля — до 20 млн руб.
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Расширение полномочий Федеральной пробирной палаты
С 15 ноября Федеральная пробирная палата будет собирать госпошлины за производство и оборот драгоценных металлов и камней официально. Де-факто она занималась этим и раньше, но в прошлом году получила статус федеральной службы, из-за нового статуса потребовалось внести поправки в Налоговый кодекс. Все ювелирные изделия, произведенные в России, проходят пробирный контроль. Если на изделии стоит 585-я проба, это означает, что содержание золота составляет 58,5%. Это и должна подтверждать проба. Пошлины платят за процедуры опробования и клеймения.
Обсуждение 1
интересная инфа, спасибо