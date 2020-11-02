Что изменится в жизни россиян в ноябре

С 1 ноября сокращен перечень документов, которые подтверждают право малообеспеченных россиян на получение пособий на детей от трех до семи лет. Россиянам больше не нужно будет предоставлять сведения об алиментах — госорганы сами обработают эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Выплаты пособий на детей от трех до семи лет семьям, чей среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума на человека, начались 1 июня. Это пособие назначается по заявлению, все необходимые данные для назначения органы социальной защиты получают также путем межведомственного взаимодействия. Размер выплат — 50 процентов регионального прожиточного минимума для детей, то есть примерно 5,5 тысячи рублей на ребенка в месяц.