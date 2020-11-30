Что будет с ипотекой? Эксперты рассказали о тенденциях

Агентства недвижимости и банки отмечают высокий спрос на ипотечные программы во Владимирской области во втором полугодии. В местном отделении Банка России отмечают, что число взятых ипотечных кредитов за 8 месяцев выросло на 10%, а их общая сумма — на 18,1%. За январь-август оформлено 8 тысяч жилищных ипотечных кредитов на сумму 15,2 миллиарда рублей. Управляющая владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова связывает повышенный спрос с двумя факторами: льготными программами ипотеки на новостройки и желанием людей инвестировать в недвижимость.

Ближе к концу года активность граждан стала еще больше. В агентствах недвижимости многолюдно, расписание экспертов по ипотечным договорам составлено по минутам.

Вера Лукьянова, специалист отдела ипотечного кредитования крупного агентства недвижимости Владимира:

Сейчас оформление ипотеки стало довольно лояльным. Банки выдают кредиты многим заемщикам.

Процентные ставки в течение 2020 года постоянно снижались. В Сбербанке сейчас минимальная ставка — 7,3%, в ВТБ — 7,4%.

Если сравнивать с 2019 годом, то процентная ставка снизилась больше чем на 1,5%. Сейчас самое лучшее время для оформления ипотеки.

Ставки хорошие, и пока большого снижения в 2021 году не прогнозируем.

Льготная ипотека снизилась до 6,5% годовых.

Программу льготного кредитования на федеральном уровне решили продлить до 1 июля 2021 года. Такую информацию сообщают в Министерстве финансов. Но в Банке России заявили, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансу на рынке. «Первичка» дорожает такими темпами, что уже опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина, доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку.

Тем временем эксперты ожидают снижения ипотечных ставок в первой половине 2021 года. Однако, по мнению аналитиков рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», затем ставки начнут постепенно расти.

Владимирские риэлторы отмечают, что сегодня население активно рассматривает все варианты жилья, как вторичное, так и новостройки. Интересуют частные жилые дома на селе и квартиры в многоподъездных высотках в новых кварталах. В пригороде Владимира строится можно разнообразного жилья. Большинство клиентов спокойно воспринимают удаленность от центра города в пределах 8-15 километров.

Вера Лукьянова, специалист отдела ипотечного кредитования крупного агентства недвижимости Владимира:

На данный момент самая популярная программа ипотечного кредитовая — это льготная ипотека на новостройки от юридических лиц. Процент — 6,5, первоначальный взнос — от 15%.

Большинство заявок от клиентов — именно на новостройки. Далее по популярности — сельская ипотека. Под 2,7% годовых в сельской местности. Можно приобрести дом с земельным участком или вторичное жилье.

Самое популярное жилье — новая «двушка» за 2,2 — 2,5 миллиона рублей.

Жилье эконом-класса можно купить в пределах 1,3 — 1,7 миллиона рублей. Сэкономить можно на покупке квартиры, если оформить договор долевого строительства. По данным Банка России, во Владимирской области по новым правилам оформили жилье 56 дольщиков. На 1 сентября создано 816 эскроу-счетов, на которых до ввода дома в эксплуатацию лежат деньги дольщиков.

По данным Банка России, на конец года наметилась еще одна тенденция — по досрочному погашению ипотечных кредитов. Основными источниками стали накопления, новые кредиты и государственные субсидии. По стране в июле — сентябре объем кредитов, закрытых раньше срока, на 82,2% превысил показатель аналогичного периода 2019 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что социальная стоимость жилья, по которой начисляют субсидии, не меняется два года. Очередникам все труднее купить квартиры на господдержку.