Во Владимирской области число заражённых коронавирусом впервые достигло 130 человек за сутки. Антирекорд пришёлся на 21 ноября. Печальная сводка, кажется, уже никого не удивляет. Стремительный рост заболевших отмечается с конца сентября. Для сравнения, два месяца назад прирост инфицированных был почти на сотню меньше (22 сентября заразились 34 человека).

Больше всех инфицированных во Владимире. За 24 часа областной центр добавил 25 пациентов с ковидом.

16 человек заболели в Гусь-Хрустальном, 15 в Муроме, 9 случаев заражения в Вязниках, 8 — в Коврове. По 7 инфицированных в Суздале и Александрове, по 6 — в Юрьеве-Польском, Гороховце и Собинке. По 5 человек заразились в Петушках, Кольчугино и Красной Горбатке. 4 положительных теста пришло в Меленки. По 3 — в Радужный и Камешково.

Всего за время пандемии коронавирус во Владимирской области диагностировали 12 183 раза. Активными носителями инфекции на данный момент являются 2 275 человек. Выздоровели от коронавируса 9 618 жителей области. Только накануне больничный закрыли 141 человек. Три пациента не пережили осложнений, вызванных опасной инфекцией. Всего в регионе зафиксировано 290 летальных случаев от ковида.

Эксперты считают, что минимум 60% жителей страны уже имели контакт с заболевшими, возможно, перенесли вирус бессимптомно. Поэтому после Нового года всплеска заболеваемости не прогнозируется.

— Сильного всплеска заболеваемости после Нового года, думаю, ждать не стоит. Да, заболеваемость будет сохраняться, и до следующего года будет сохраняться определенный прирост числа заболевших, — сказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков в интервью ТАСС. — Потому что основная часть людей уже проконтактировала с зараженными. Каждый знает заболевшего, многие, думаю, процентов 60 населения, уже были в тесном контакте с коронавирусом или выработали иммунитет, или заболевание протекло в бессимптомной форме, и мы не знаем об этом, или просто невосприимчивы к вирусной нагрузке, которая может быть при мимолетных контактах.

Система здравоохранения во Владимирской области работает с большим трудом. На передовой борьбы с вирусом врачи. Коронавирусные выплаты медикам продлили до конца следующего 2021 года. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.