Число заболевших коронавирусом превысило 13 тысяч человек

Во Владимирской области число заболевших коронавирусом превысило 13 тысяч. Очередной психологический барьер преодолен сегодня. Всего за один день положительные тесты на COVID-19 получили сразу 137 человек. Стоит ли говорить, что это новый антирекорд? По сравнению с прошлым днем прирост составил 1,5%. На сто тысяч населения опасную инфекцию диагностировали у 950 жителей региона.

При этом число активных носителей вируса который день демонстрирует отрицательную динамику. На данный момент на больничном находится 1743 пациента с ковидом. Лист временной нетрудоспособности сегодня закрыли сразу 221 человек. И это тоже новый рекорд. Но только со знаком плюс. Превышение числа выздоровевших над количеством вновь заболевших наблюдается больше 10 дней. Связано это с отменой второго отрицательного теста на COVID-19.

Всего за время пандемии победили болезнь 11 043 жителя области.

Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 313 пациентов с ковидом. Сегодня, к счастью, печальная статистика не пополнилась новыми случаями Но на этой неделе был установлен максимальный показатель смертности. В четверг было зафиксировано сразу 15 летальных исходов. При этом надо понимать, что данные эти отложенные и публикуются только после проведения всех исследований. На это может уйти до 45 дней.

Особую надежду медики связывают с вакцинацией от ковида. До конца года прививки получат 1100 человек из группы риска. А уже в январе стартует массовая прививочная компания. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.