Число заболевших коронавирусом превысило 13 тысяч человек

За сутки положительные тесты получили 137 жителей области

Во Владимирской области число заболевших коронавирусом превысило 13 тысяч. Очередной психологический барьер преодолен сегодня. Всего за один день положительные тесты на COVID-19 получили сразу 137 человек. Стоит ли говорить, что это новый антирекорд? По сравнению с прошлым днем прирост составил 1,5%. На сто тысяч населения опасную инфекцию диагностировали у 950 жителей региона.

При этом число активных носителей вируса который день демонстрирует отрицательную динамику. На данный момент на больничном находится 1743 пациента с ковидом. Лист временной нетрудоспособности сегодня закрыли сразу 221 человек. И это тоже новый рекорд. Но только со знаком плюс. Превышение числа выздоровевших над количеством вновь заболевших наблюдается больше 10 дней. Связано это с отменой второго отрицательного теста на COVID-19.

Всего за время пандемии победили болезнь 11 043 жителя области.

Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 313 пациентов с ковидом. Сегодня, к счастью, печальная статистика не пополнилась новыми случаями Но на этой неделе был установлен максимальный показатель смертности. В четверг было зафиксировано сразу 15 летальных исходов. При этом надо понимать, что данные эти отложенные и публикуются только после проведения всех исследований. На это может уйти до 45 дней.

Особую надежду медики связывают с вакцинацией от ковида. До конца года прививки получат 1100 человек из группы риска. А уже в январе стартует массовая прививочная компания. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»


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