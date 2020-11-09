Число заболевших и выздоровевших  коронавирусом за сутки почти сравнялось

За минувшие сутки во Владимирской области коронавирусом заболели еще 109 жителей региона, сообщает Роспотребнадзор. Это всего на 4 человека меньше, чем было накануне. Между тем показатель по выздоровевшим продолжает демонстрировать хорошую динамику. За сутки больничный закрыли 106 человек, почти столько же, сколько заболели.

При этом активных носителей вируса вновь стало больше. На данный момент коронавирусом болеет 2481 житель Владимирской области. Накануне цифра была ниже — 2478 человек. Больше всего инфицированных за сутки вновь во Владимире — 21 случай. 13 человек заболели в Муромском районе, 12 — в Гусь-Хрустальном, 8 – в Ковровском. По 7 положительных тестов получили жители Гороховецкого и Юрьев-Польского районов, по 6 – Александровского, Камешковского и Вязниковского, по 5 – Суздальского, Кольчугинского и Петушинского. 4 человека заболели в Радужном, 2 — в Селивановском районе. Меньше всего новых инфицированных в Меленковском и Собинском районах – по одному случаю.

За время пандемии коронавирусом заболели 10 566 жителей области.

Летальных случаев за минувшие 24 часа нет. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 277 жителей региона, в том числе 16 медицинских работников. По состоянию на 8 ноября, в больницах региона развернуты 1234 койки для больных с коронавирусной инфекцией. 1122 из них заняты — это 91 процент.

Ранее «Призыв» сообщал, что плановых пациентов из областной клинической больницы направили по разным клиникам.