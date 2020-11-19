Число гостей на свадьбах ограничили из-за коронавируса

Количество гостей на свадьбах во Владимирской области ограничили из-за коронавируса. На церемонии заключения брака в загсах их должно быть не больше десяти, включая сотрудников. О введении новых ограничительных мер сообщает департамент юстиции Владимирской области. Новый порядок вступил в силу с 17 ноября. Владимирцам, мечтающим о пышной свадьбе с большим количеством гостей, в загсах будут предлагать перенести дату на более поздний срок.

Пышные свадьбы предлагают отложить.

Выездные мероприятия по заключению брака, а также государственной регистрации рождения детей, согласно постановлению, отменены полностью. Какие еще ограничение по коронавирусу введены во Владимирской области, об этом «Призыв» рассказывал здесь.