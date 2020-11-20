Чиновница призвала провести выходные дома и испечь пироги

Директор департамента здравоохранения призвала жителей Владимирской области провести ближайшие выходные дни дома, в кругу семьи. Максимальное ограничение внешних контактов может приостановить распространение коронавируса. Эмоциональную речь Елена Утемова произнесла во время брифинга по эпидемиологической ситуации в регионе.

— У нас впереди выходные дни, поэтому я обращаюсь к каждому из вас – останьтесь дома максимально в эти дни! Вместе со своей семьей. Найдите те занятия, которые будут по душе каждому члену семьи. Испеките пироги, посмотрите старые фотографии. Если есть возможность заказать доставку продуктов на дом, сделайте именно так, — попросила Елена Утемова.

Чтобы избежать полного закрытия, как это было весной, чиновники просят не посещать торговые центры, заведения общепита и мероприятия. Что же остается делать? Смотрите выше. А еще Елена Утемова рекомендовала отказаться от общественного транспорта.

— Есть понятие пеший автобус, когда вы идете пешком определенное расстояние. Даже если у вас есть возможность сократить свой маршрут и пройтись одну остановку – сделайте это! Это уменьшит наполняемость нашего транспорта, — уверена глава облздрава.

Перечислила чиновница и ряд «обязательных вещей», которые нужно делать, возвращаясь домой. В первую очередь при входе в квартиру нужно снять перчатки и вымыть руки. После чего снять маску (которая всё это время должна быть на лице) и снова вымыть руки. Уличную обувь в прихожей стоит обработать антисептиком.

— Пусть у вашего порога лежит коврик, который пропитан любым хлорсодержащим дезинфицирующим раствором, который в достаточном количестве продается в наших магазинах. Протрите все дверные ручки, к которым вы прикасались. Обрабатывайте ваши входные двери! Сумки, которые вы принесли с продуктами, протрите салфетками, пропитанными любым дезинфицирующим раствором, — перечислила этапы домашней обработки Елена Утемова.

Елена Утемова просит ограничить число контактов.

Также руководитель облздрава в очередной раз призвала граждан позаботиться о своих пожилых родственниках, которые зачастую экономят на медицинских масках. Поэтому необходимо снабдить их средствами защиты, а также помочь с доставкой продуктов, лекарств и оплатой коммуналки. И ни в коем случае не привозить к ним внуков, которые зачастую являются бессимптомными носителями коронавируса.

Рост заболеваемости – взаимная ответственность, подчеркнули сегодня в облздраве. Сегодня система регионального здравоохранения не успевает открывать ковидные койки. Сейчас в области развернуто 1550 мест, из которых занято 1228.Чиновники пожаловались, что каждый день получают массу жалоб от пациентов с подозрением на коронавирус, которым приходится долго ждать участковых врачей и «скорую помощь».

Ранее «Приизыв» сообщал, что сегодня во Владимире пациентам, лечащимся от ковида на дому, должны начать раздавать бесплатные лекарства.