Чиновники пояснили, кому положены тесты на коронавирус

«Красные зоны» для всех больных, пришедших на прием с ОРВИ, начали разграничивать в медучреждениях Владимира. Потоки пациентов уже развели в поликлиниках № 1 и 4. У всех этих пациентов с признаками коронавируса участковые на местах обязаны взять мазки на ПЦР, а в некоторых случаях провести ЭКГ. Вся диагностика проводится бесплатно. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова. Что касается экспресс-тестов, которыми снабжены машины скорой помощи Владимирской области, эти анализы положены не всем. Просто желание пациента «А я хочу знать!» — это не та история, предупреждают в департаменте.

— Показания для проведения экспресс-тестирования определяет медицинский работник, исходя из клинической картины. Если речь идет о непосредственной госпитализации пациента, то экспресс-тестирование проводится. Прежде всего надо понимать, куда этот пациент, у которого нет ещё ПЦР-мазка, должен поехать — в коронавирусный стационар или в отделение внебольничной пневмонии для дальнейшего дообследования, – пояснила Елена Утемова.

При этом глава департамента подчеркнула, что даже отрицательный анализ не исключает самого заболевания. А его положительный результат в сочетании с клиникой как раз заявит о наличии острой ситуации.

Более 2000 тестов проводится ежедневно во Владимирской области.

Сейчас во Владимирской области за сутки проводится около 2100-2300 исследований на ковид. Плюс ещё 500-600 мазков берет на себя областной центр гигиены и эпидемиологии. Пришлось подключать и Приволжский исследовательский медицинский университет, потому что лабораторию при инфекционном госпитале городской больницы № 6 во Владимире временно парализовало. Лаборанты массово заболели коронавирусом. Поэтому все мазки ПЦР отсюда перенаправили в соседний регион.

Тем временем облздрав заявляет, что продолжает увеличивать мощности лабораторий. На этой неделе исследовательское оборудование должны установить в ОКБ и противотуберкулезном диспансере, а также в Ковровской городской больнице. Это позволит обрабатывать за сутки до 4000 тестов на ковид.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в ОКБ инфекционный госпиталь работает в напряженном режиме. Здесь за время пандемии положительные тесты получил каждый третий сотрудник.