Четыре жителя Владимирской области скончались от коронавируса

Печальную статистику по коронавирусу во Владимирской области пополнили еще четыре летальных исхода. Ранее три человека скончались 7 ноября, одиннадцать дней подтвержденных случаев смерти не было. Эпидемиологическая обстановка в области продолжает оставаться напряженной. За сутки COVID-19 заболели еще 127 человек.

При этом число активных носителей вируса продолжает уменьшаться. В настоящий момент болеют 2380 человек, днем ранее было 2425. Положительную динамику продолжает демонстрировать и показатель по выздоровевшим. За минувшие сутки больничный закрыли сразу 168 человек. Всего же вирус победили 8970 пациентов.

Специалисты сделали прогноз, согласно которому спад заболеваемости почти во всех регионах нашей страны начнется в конце ноября. Об этом сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов по распространенности COVID-19. Согласно этой карте, Владимирская область находится в оранжевой (удовлетворительной) зоне с коэффициентом распространения вируса 1,02.

Коронавирус за все время подтвердили у 11 799 жителей региона.

По состоянию на 18 ноября, в больницах региона развернуты 1454 койки для больных с коронавирусной инфекцией. 1204 из них заняты, это 83 % всех мест. Накануне 50 коек открылись на базе Областного госпиталя для ветеранов войн в деревне Пенкино Камешковского района. Они предназначены для долечивания пациентов с ковидом. На этой неделе облздрав намерен также открыть дополнительно 95 ковидных коек в Камешковской центральной районной больнице.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирский государственный университет переводит своих студентов на дистанционное обучение. Так чиновники надеются остановить распространение коронавируса.