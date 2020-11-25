Четыре детские поликлиники построят во Владимирской области

В следующем году во Владимирской области будут запроектированы 4 детские поликлиники во Владимире, Муроме, Кольчугино и Юрьеве-Польском. Региональные власти надеются, что часть объектов удастся начать строить. Прежде всего, речь идет о поликлинике в микрорайоне Заклязьменский. Сейчас детей принимают в квартире в жилом доме, перепланированном под медицинские кабинеты. В период эпидемии там не протолкнуться. Родители с детьми вынуждены стоять на улице, помещений для пациентов вообще нет.

Депутаты Законодательного Собрания давно настаивали на включении этого объекта в бюджет. И вот при первом чтении проекта главного финансового документа удалось учесть и эти расходы. На строительство поликлиники потребуется 143 миллиона рублей, в следующем году планируют получить 49 миллионов. Деньги придут только в том случае, если власти успеют в первом полугодии разработать проект и получить положительную госэкспертизу.

На проекты детских поликлиник в Муроме и Владимире предусмотрено 7,4 миллиона рублей.

О финансировании в этом году проекта муромской поликлиники пока речи не идет. На 2021 год намечена реконструкция здания поликлиники Юрьев-Польской центральной районной больницы. За 76 миллионов рублей будет построен отдельный корпус под детскую поликлинику.

В следующем году на проект здания детского учреждения в Кольчугино выделят 10,1 миллиона рублей. Строительство начнут в 2022 году. Предварительная сумма затрат — 238 миллионов рублей.

В следующем году уже хотят завершить строительство перинатального комплекса в Ковровской многопрофильной городской больнице № 1. Основные работы будут проведены в 2021 году, сумма расходов — 889,1 миллиона рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире была построена вертолетная площадка для санавиации. Авиамедицинская бригада областной клинической больницы совершила первый вылет.