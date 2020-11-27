«Черная пятница» по-владимирски: скидки, кэшбэк и подводные камни

Сегодня «черная пятница» — день, когда магазины во всем мире делают большие скидки на свои товары. В прошлом году в России в дни распродажи покупатели потратили 22 миллиарда рублей. Как же будет сейчас? Многие продавцы говорят, что пандемия коронавируса существенно повлияла на спрос и покупательскую способность, но не теряют надежды.

«Призыв» отправился на охоту за скидками и ответами на вопросы: как сэкономить и проверить реальность скидки, как обезопасить себя от мошенников, всем ли доступен кэшбэк? И планируют ли владимирцы закупаться на распродажах в этом году?

Почему черная

Прежде всего, пару слов о цвете: долгие годы под словосочетанием «черная пятница» имелся в виду обвал рынка золота 24 сентября 1869 года. Но потом в Америке в 1950-е решили этот термин связать с бухгалтерией. Магазины и магазинчики после Дня благодарения устраивали распродажи, чтобы американцы могли купить подарки к Новому году. «Черной» пятницу прозвали из-за цвета чернил. Убытки в США записывали красным цветом, а прибыль – черным. После распродаж бухгалтерские отчеты очень темнели, и день недели стал «черным».

«Черная пятница» – четвертая пятница ноября, в которую в магазинах появляются скидки в 30, 50, 60 и более процентов. В Америке ее уже лет 40 каждый ноябрь ждут с нетерпением.

В Россию распродажная традиция пришла в 2010 году. И в нашей стране кому-то она пришлась по вкусу, а кто-то был разочарован. Скидки оказывались не такими выгодными, как хотелось бы.

Традиционно народ в сетях обсуждает в этот день два момента:

— Как дешево купил, какой я везунчик!

— Разве это скидки? Курам на смех!

Последнее, кстати, имеет под собой обоснование: российские продавцы научились зарабатывать в эту пятницу, заранее завышая цены, а потом устанавливая «щедрые» скидки. Однако на Западе ритейлеры этим тоже грешат. В прошлом году группа потребителей Which специально отслеживала цены на 219 популярных товаров в США. Она сравнила цены за 6 месяцев до распродажи года и 6 месяцев после нее. Оказалось, только три товара были дешевле в «черную пятницу»!

Место встречи любителей распродаж

Изначально участники российской «черной пятницы» собирались на сайте blackfridaysale.ru, где рассказывали об участниках акции. Четыре года назад часть участников перешла на сайт b-friday.com. На этих сайтах можно посмотреть, кто и какие скидки предлагает. И да, многие производители и компании начинают предлагать скидки заранее — в понедельник, растягивая удовольствие на целую неделю — до воскресенья.

А как во Владимире

Несмотря на коронавирус, во Владимире торговые центры не отменили «черную пятницу». Наоборот, они зазывают владимирцев и гостей города за покупками. Но прежнего размаха не ожидается: не будет крупных розыгрышей, концертов, развлекательной программы, ночных распродаж. Все лишь напоминают о соблюдении дистанции и ношении масок.

Владимирская мама Марина Кошаева не верит в силу распродаж:

— В лучшие времена, когда «черная пятница» захватывала и ночь распродаж, я три года подряд ездила с дочерью в крупный торговый центр, заранее присматривая обувь и одежду. И что вы думаете? Три раза скидки были либо мизерные, либо товар дорожал со скидкой.

Брат, который стал работать в торговле, мне объяснил, что реальные скидки могут быть только до 30%.

— А дальше компания просто будет работать в убыток, если скидки будут 40-90%. Вот и идут маркетологи и прочая братия на ухищрения, лишь бы завлечь покупателя. Я теперь никуда не езжу, максимум могу из продуктов что-то купить по акции или заказать книги. А сейчас в пандемию куда-то тащиться в поисках скидок? Нет, уж, увольте! И все мои коллеги, знакомые будут покупать через интернет-магазины, если что-то очень понравится.

Но если все же вы собрались по магазинам, не теряйте голову. Придерживайтесь списка покупок, покупайте только то, что вам действительно нужно. И не забывайте про средства индивидуальной защиты.

Правила безопасных покупок

Важный момент! Отправляясь на шопинг по просторам Интернета, не забывайте о мошенниках. Есть такие умельцы, которые делают копии сайтов, добавляя в название лишнюю буковку. Будьте внимательнее. Ваши средства пойдут в карман мошенников, а посылок с обновками вы так и не получите.

Андрей Епифанов три года назад решил купить кроссовки раскрученной фирмы. Парень не обратил внимание на то, что сайт отличается от оригинала всего одной буквой. Андрей вспоминает:

— Польстился на скидку, уж очень она была хороша. В магазинах без скидок кроссовки можно было купить за 15 000 рублей, со скидкой выходило 5 000 рублей. В итоге ни денег, ни кроссовок у меня.

Что делать, чтобы не попасть впросак:

Помните, чем привлекательнее скидка и менее известна компания, тем более тщательно нужно подходить к выбору.

Внимательно изучите интернет-магазин, почитайте отзывы о нем.

Посмотрите контакты, позвоните по телефону.

Проверьте адрес магазина по Гугл- или Яндекс-картам.

Проверьте дату создания сайта.

Для оплаты покупок через Интернет лучше завести отдельную виртуальную карту (в каждом банке она своя) и установить суточные лимиты для совершения покупок.

Подробнее о мошеннических схемах и способах защиты можно почитать здесь.

Пользуйтесь кэшбэком

В «черную пятницу» можно не только сэкономить, но и вернуть себе часть потраченных на покупки денег за счет кэшбэка. Кэшбэк-предложения зависят от щедрости банка, где оформлена ваша карта, условий акции, параметров сотрудничества магазина и кэшбэк-сервиса. Можно вернуть 1-5% от стоимости покупки себе на счет, а по отдельным предложениям от партнеров банка – до 30%.

Пользуйтесь услугами кэшбэк-сервисов (с ними можно ознакомиться, например, здесь). Регистрируйтесь в интернет-магазине через сайт или приложение кэшбэк-сервиса и оформляйте свои заказы.

Полезные приложения

Разработчики мобильных приложений предлагают специальные программы, которые отслеживают динамику цен на товары на крупных онлайн-площадках.

В Google Play, например, есть приложение BlackFriday.ru (лучшие скидки «черной пятницы»). В этой программе агрегируются все скидки в интернет-магазинах России (почти 200 участников распродажи), которые захотели подключиться к приложению.

В программе можно выбрать категорию товара, потом все скидки из всех магазинов, которые под нее попадают. Есть фильтр бонусов, которые предлагает магазин: бесплатные доставки, скидки, купоны или подарки при покупке. К сожалению, в большинстве случаях бонусы нельзя посмотреть из приложения, оно предлагает перейти на сайт продавца и уже там ознакомиться с товаром по скидке.

«Tiendeo» — в приложении собраны скидки в крупных магазинах. В перечне есть продуктовые супермаркеты, магазины одежды и обуви, строительные и спортивные гипермаркеты. Сервис также предлагает полистать каталоги компаний.

— в приложении собраны скидки в крупных магазинах. В перечне есть продуктовые супермаркеты, магазины одежды и обуви, строительные и спортивные гипермаркеты. Сервис также предлагает полистать каталоги компаний. «Fetchee» — бесплатное приложение для браузеров Chrome, Opera, Яндекс.Браузера, смартфонов, которое сообщает о снижении цен на выбранные товары, находит купоны и промокоды.

— бесплатное приложение для браузеров Chrome, Opera, Яндекс.Браузера, смартфонов, которое сообщает о снижении цен на выбранные товары, находит купоны и промокоды. «SkidkaOnline» — в приложении содержится информация о скидках в более чем 400 торговых сетях России. Помимо актуальных цен, сервис предоставляет информацию от других пользователей, которые могут написать, что товар в конкретном магазине закончился или что покупать его вовсе не стоит.

— в приложении содержится информация о скидках в более чем 400 торговых сетях России. Помимо актуальных цен, сервис предоставляет информацию от других пользователей, которые могут написать, что товар в конкретном магазине закончился или что покупать его вовсе не стоит. «SuperSale» — приложение ищет актуальные скидки на одежду, обувь и аксессуары. Ближайшие магазины с выгодными предложениями отмечены на карте. Можно настроить фильтры по цене или по близости магазина и выбрать самое выгодное предложение.

— приложение ищет актуальные скидки на одежду, обувь и аксессуары. Ближайшие магазины с выгодными предложениями отмечены на карте. Можно настроить фильтры по цене или по близости магазина и выбрать самое выгодное предложение. Яндекс.Цены — если вы уже определились с маркой и моделью товара, можно просто вбить его название в строку поиска, и сервис предложит несколько онлайн- и офлайн-вариантов, где вещь есть в наличии.

Если вы ещё не знаете, какой именно товар хотите купить, сервис с помощью фильтров подберёт группу изделий с нужными характеристиками. Из предложенных вариантов можно выбрать товар, основываясь на цене и отзывах.

Кстати, функция сканирования штрихкодов или QR-кодов, которой в последнее время многие научились пользоваться из-за нововведений в ресторанной сфере, поможет оценить адекватность цены на товар во время офлайн-шопинга.

Оставьте пятницу в покое

Кроме российских интернет-магазинов, лавина покупателей устремляется в магазины Европы и США. Самостоятельно приобрести товар в другой стране бывает трудно. Не все магазины принимают российские карты, и не все отправляют товар в Россию, тем более в условиях пандемии.

Выход есть — сайты-посредники. Например, есть сайт «Бандеролька». Компания, естественно, за вознаграждение доставляет товары из США и Европы в Россию, Беларусь, Казахстан и Украину.

На местных владимирских форумах, например, Смартшоп33, можно купить любые товары и одежду, получив консультацию у организатора закупок, заплатив ему процент за предоставляемую услугу, за сам товар и его доставку.

Алена Мореева уже 8 лет одевает своих детей за границей. Женщина делится впечатлениями:

— У меня 6 детей от года до 20 лет. Сами понимаете, принцип «доношу одежду за братом/сестрой» в нашей семье не очень-то и работает. Когда один осваивает горшок (ему нужно трусов побольше), другой хочет форсить в модных кроссовках и джинсах.

Да, я приобретаю вещи в российских магазинах, но основные покупки я делаю в магазинах Европы, США и Турции. Вещи там более качественные и переживают не одну стирку. И если говорить о скидках, то они более существенные, нежели в наших магазинах.

К сожалению, евро и доллар в этом году не радуют. Доллар вырос на 17 рублей, евро – на 23. И я еще посмотрю и посчитаю, насколько мне выгодно покупать за доллары и евро, какие скидки будут и цены. Возможно, переключусь на Турцию, лира там не так дорожает, но тоже скачет.

В прошлом году я, например, купила пальто пятилетке за 7 евро, пижаму за 5 долларов, свитер на 20-летнего – за 11 евро, а себе чудесный шерстяной брючный костюм за 25 евро. Пришлось заплатить за пересылку, посреднику, но все равно я осталась в выигрыше. Сейчас выгодно покупать несезонный товар (футболки, шорты и т.д.), на них самые большие скидки. И тщательнее читайте информацию о размерах и отзывы.

Тем, кто только ныряет в океан зарубежного шопинга, советую оставить «черную пятницу» в покое: скидки будут действовать вплоть до Нового года и даже после.

Надеюсь, наши советы пригодятся тем, кто решил закупаться на распродажах в этом году. Удачных покупок!