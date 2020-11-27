«Черная пятница»: как не стать жертвой мошенников

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Что такое «черная пятница»?
В конце ноября по всему миру начинается сезон рождественских распродаж. По традиции стартует он в первую пятницу после Дня благодарения, который открывает праздничный марафон в Северной Америке. В этот день торговые сети предлагают своим покупателям максимальные скидки. Часть товаров может стоит на 50 — 80% дешевле, чем в обычный день. Это позволяет привлечь как можно больше покупателей. Первый раз день больших распродаж провели в России 7 лет назад. С тех пор «черная пятница» стала традицией. В этом году она приходится на 27 ноября.
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Как действуют мошенники?
В день большой распродажи обязательно активизируются мошенники, предупреждают специалисты Банка России. Нечестные на руку люди присылают сомнительные предложения жителям Владимирской области. Чаще всего они действуют от имени крупных торговых сетей и отправляют на электронную почту доверчивых покупателей заманчивые предложения о низких ценах на бытовую технику, косметику, обувь или одежду. Чтобы получить дополнительную скидку, предлагают оформить предзаказ по ссылке. Одного клика достаточно, чтобы оказаться на фишинговой странице, с помощью которой мошенники узнают реквизиты карт покупателей и получают доступ к счетам. При этом банки напоминают: когда владельцы карт сами сообщают конфиденциальные данные мошенникам, оставляя их на сайтах-клонах, потери возместить будет нельзя.
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Заведите еще одну карту
Специалисты советуют в преддверии «черной пятницы» завести для покупок через Интернет отдельную банковскую карточку. По мнению эксперта Отделения Владимир Банка России Евгения Гаврилюка, это поможет подстраховаться. Такую карту стоит пополнять только перед покупкой или установить на нее лимит. Так мошенники не смогут снять основные средства, которые у вас есть.
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Пользуйтесь только надежными сайтами
Эксперты напоминают, что в день больших распродаж пользоваться надо только надежными сайтами. Переходить по сомнительным или рекламным ссылкам нельзя. Насторожиться стоит, если вы получили сообщение от неизвестного отправителя. Они могут либо запустить в ваш гаджет вирус, либо привести вас на сайт-двойник. Только за первое полугодие Банк России выявил около 129 тысяч фишинговых сайтов. Злоумышленники маскируются под известные компании и списывают с ваших счетов средства.
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Берегитесь вирусов
Если вы решили покупать товары через Интернет, установите антивирусную программу. Ее важно регулярно обновлять и активизировать. Хороший антивирусник, говорят специалисты, включает в себя защиту от фишинга и вредоносных программ. Поэтому установить его стоит на всех гаджетах, которые используете при платежах. Защитить необходимо и планшет, и компьютер, и телефон.
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Никому не сообщайте информацию о карте
Информацию о карте и персональные данные, которые никак не связаны с покупкой, сообщать никому нельзя. Пароли доступа в интернет-банк, кредитные лимиты, истории операций — все это должно остаться при вас. Разглашать данные — значит, лишиться денег. Кроме того, совершать покупки можно только через сайты, которые используют специальные средства защиты информации о платежной карте. У безопасных сайтов адрес должен начинаться с https:/, в адресной строке должен стоять знак замочка. Для совершения оплаты сайт перенаправит вас на платежный шлюз банка. Для проведения операции через Интернет используется трехзначный код (CVV или CVC-код), который находится на обратной стороне карты. Если продавец вдруг запрашивает ПИН-код, то нужно немедленно уходить оттуда – это однозначно мошенники.
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Не совершайте платежи по Wi-Fi
Специалисты предупреждают, что в «черную пятницу» покупки стоит совершать только со своего компьютера или мобильного телефона, чтобы чужие люди не воспользовались вашими персональными данными. Не используйте открытые сети: киберпреступники способны создать клон сети, к примеру, популярного кафе. Если в такой публичной сети Wi-Fi совершить платеж, злоумышленники легко могут получить доступ к данным.
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Коронавирус перевел покупателей в сеть
В этом году в связи с пандемией коронавируса многие покупатели останутся в «черную пятницу» дома. Походу по магазинам предпочтут виртуальный шопинг. Мошенники к этому тоже готовы. Специалисты прогнозируют максимальную атаку на доверчивых людей именно в сезон распродаж. Так что будьте внимательны, чтобы сохранить свои сбережения и удачно использовать время скидок.
Полина Тарбеева
Фото: infranken.de
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