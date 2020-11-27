«Черная пятница»: как не стать жертвой мошенников

Информацию о карте и персональные данные, которые никак не связаны с покупкой, сообщать никому нельзя. Пароли доступа в интернет-банк, кредитные лимиты, истории операций — все это должно остаться при вас. Разглашать данные — значит, лишиться денег. Кроме того, совершать покупки можно только через сайты, которые используют специальные средства защиты информации о платежной карте. У безопасных сайтов адрес должен начинаться с https:/, в адресной строке должен стоять знак замочка. Для совершения оплаты сайт перенаправит вас на платежный шлюз банка. Для проведения операции через Интернет используется трехзначный код (CVV или CVC-код), который находится на обратной стороне карты. Если продавец вдруг запрашивает ПИН-код, то нужно немедленно уходить оттуда – это однозначно мошенники.