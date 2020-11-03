Чем у нас лечат ковид?

Деньги не пахнут. И рыба не пахнет, и «Белизна» не пахнет. Ничего не пахнет уже шестой день. Три дня назад пришел результат моего ПЦР-исследования на коронавирус. Отрицательный. Казалось бы, выдохнули и продолжили жить обычной жизнью здорового человека, но я все еще на самоизоляции. Давайте расскажу, почему результатам теста на ковид не всегда нужно верить и про то, как сейчас лечат эту болезнь. А еще про мифы и диванных инфекционистов. Пока я писала этот текст, врачам запретили высказываться о ковиде в СМИ. Но я не врач, я просто умею читать медицинские тексты и официальные источники, а еще я подписана на блоги всех врачей мира, которые (блоги) пока еще не прикрыли законом. Ну и у меня есть друзья среди врачей, которые согласились проверить этот материал. Так что достоверность информации гарантирую. Ссылки на источники будут.

Врачи сейчас назначают азитромицин

Пару недель назад в аптеке женщина передо мной в очереди жаловалась аптекарше на простуду и спрашивала совета. На что она (и я) услышала: если болит в груди – это бронхит, а если лопатки – пневмония, а если пневмония – нужно пропить антибиотики, врачи сейчас назначают азитромицин. И чуть было не продала покупательнице рецептурный препарат, но бог миловал, ограничились арбидолом для профилактики. Смотрите, вот настоящий рецепт, который участковый терапевт выписала моей знакомой. Лена по своей воле сдала ПЦР, который подтвердил ковид, о чем она сообщила в поликлинику.

Итак, тот самый азитромицин, который в последние дни, кстати, пропал из аптек. Получается, его действительно «сейчас назначают». Но вот только зачем? Коронавирус – это вирус, антибиотики против него не работают. Пневмония, при которой аптекарша советовала незамедлительно начать курс, бывает бактериальной (тогда нужны антибиотики) и вирусной, как при ковиде (тогда не нужны). Антибиотики при лечении коронавируса нужны только в том случае, если присоединилась бактериальная инфекция, что при ковиде бывает очень редко. И присоединение бактериальной инфекции должно быть не мнимым, а реальным, подтвержденным анализом крови. Обычно при бактериальной инфекции повышены лейкоциты и нейтрофилы, а при вирусной – лимфоциты. Но разбираться в этом – дело врача. Цитирую девятую, последнюю на сегодня редакцию временных методических рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19: «Антибактериальная терапия назначается при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции». И вот эти признаки: повышение прокальцитонина, лейкоцитоз, появление гнойной мокроты. И что из этого было у Лены, учитывая, что анализ крови она не сдавала и не кашляла? И где тут такой критерий как «температура держится уже пятый день»?

Арбидол – наше все

Вернемся в аптеку. Там, как ни странно, в наличии оказался арбидол, который сейчас редкость посерьезнее ртутных термометров. Аптекарша рекомендовала его в качестве профилактики, участковый терапевт записала его в лечение подтвержденного коронавируса. Умифеновир (медицинское название арбидола) есть только в отечественных рекомендациях. Как известно, во всем мире — дураки, только мы умные. О его возможной пользе есть только теоретические данные, активность умифеновира против ковида подтверждена только in vitro, то есть в пробирке. Ну а мы помним, что в целом в пробирке вирус может убить и спирт, и хлорка, но это же не значит, что их эффективно принимать внутрь (человека).

Вот, что пишут в методичке Минздрава: «Принимая во внимание сходство клинической картины легких форм COVID-19 с клинической картиной сезонных ОРВИ, до подтверждения диагноза в схемы терапии следует включать препараты, рекомендуемые для лечения сезонных ОРВИ, такие как […] умифеновир». То есть арбидол есть смысл (сомнительный, конечно, но все-таки) принимать, пока у тебя не подтвердили ковид. А у Лены, я напомню, ПЦР был положительным.

Умифеновир встречается в рекомендациях и в главе «Профилактика», но с формулировкой: «Имеющиеся на сегодня сведения […] не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения». В целом, арбидол в этом плане не опасен. Пейте, если хотите, но только по решению врачебной комиссии.

С-реактивный белок и витамин с таким же названием

Я как порядочный человек предупредила о своей потере обоняния всех возможных контактеров. Мне посыпались ответы и советы, советы, советы. Все как с ума посходили. Сдай, говорят, С-реактивный белок (СРБ). А у меня, напомню, не было даже температуры. СРБ отлично показывает вирусную пневмонию. Чем он выше, тем больше поражение легких, но сдавать этот анализ нужно по рекомендации врача. Самостоятельно назначать себе исследование точно не нужно. Ударные дозы витамина С, кстати, тоже не помогут – ни как лечение, ни как профилактика. Витамин С полезен только при дефиците витамина С и больше ни для чего. Любовь к его назначению – это пережитки. В рекомендациях Минздрава нет ни слова про витамины (любые).

А как же тогда лечить ковид?

Если вы дома читаете этот текст, если у вас нет симптомов, а есть только положительный мазок, или если симптомы не хуже, чем при обычной ОРВИ, то никак. Просто сидите дома, пейте чай и ждите, пока все пройдет. Если вы оказались в больнице, то лечение будет назначать врач. Последние протоколы включают антикоагулянты – для пациентов, которые имеют высокий риск венозных тромбоэмболических осложнений и низкий риск кровотечений. Заметьте, что аспирин и другие его производные вроде кардиомагнила и тромбоасса – это не антикоагулянты, это антиагреганты и при коронавирусе не нужны.

Гормоны (дексаметазон) – только для среднетяжелого и тяжелого течения. Пациентам средней тяжести и легким делать это нецелесообразно. Сметать с полок все гормоны подряд (преднизолон и метилпреднизолон) опасно для тех, кому эти вещества нужны по поводу других хронических заболеваний, которые уже начали жаловаться, что в аптеках раскупили все гормоны.

Тоцилизумаб – при цитокиновом шторме. Это когда иммунная система сходит с ума и атакует клетки собственного организма. Очень опасное состояние.

А профилактика?

Маска, социальная дистанция, изоляция при признаках ОРВИ, прогулки в сосновом лесу или любые другие приятные для вас занятия, которых лично я себя лишила, несмотря на отрицательный тест. Почему лишила? Потому что при наличии специфической симптоматики нужно сдавать два теста с интервалом в один день. А еще мазок должны брать правильно: из носа и глотки разными палками «до слез». А потеря обоняния без других симптомов ОРВИ во время пандемии ковида – самый настоящий повод остаться дома, даже с одним отрицательным мазком. Кстати, есть мнение, что потеря обоняния бывает только у тех, кто переносит коронавирус в легкой форме. Возможно, это связано с тем, что те, кто переносят его тяжело, просто не обращают внимания на такую мелочь, а может быть, иммунитет останавливает вирусные частицы на входе и не пускает дальше, и запаховые рецепторы принимают на себя весь удар.

Берегите себя! Не лечитесь сами и контролируйте своих докторов. А в следующем материале я расскажу, что же происходит с обонянием при коронавирусе, почему, строго говоря, ковидное поражение легких — это не совсем пневмония, и чем среднее течение болезни отличается от среднетяжелого.