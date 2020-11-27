«Чайф», МамаФест и панк-хардкор: сделайте свои выходные незабываемыми!

В этом году фестиваль пройдет в течение двух недель. Ловите программу самого первого и самого торжественного дня фестиваля:

15.30 — начало регистрации гостей.

16.00 – стендап психологов «Самостоятельный ребенок: как развить ответственность?». Абсолютно новый формат полезного семинара. 7 крутых психологов и педагогов нашего города на одной сцене. Разный опыт, разные взгляды. Точно докопаемся до истины.

17.00 – выступление Николя Челоро. Знаменитый французский пианист поздравит владимирские семьи с Днем матери и исполнит хиты классической музыки всех времен и народов.

17.30 – продолжение стендапа психологов.

18.30 — концерт детских и молодежных танцевальных коллективов. Показ коллекции праздничной детской одежды от владимирского дизайнера Натальи Рязановой.

С 16.00 до 19.00 будет работать детская комната и шоу аниматоров для детей от 3 лет. Деткам весело, мамы спокойно слушают семинар. Это ли не праздник? А чтобы сохранить теплые воспоминания о фестивале, подготовлена красивая и воздушная фотозона.

В целях безопасности необходимо будет надеть маску и пройти термометрию. Для вас будет работать гардероб и выдаваться бахилы, но лучше взять для себя и деток сменную обувь.

Центр культуры и искусства на Соборной: ул. Большая Московская, 33/35

29 ноября с 16.00 до 20.00

Вход бесплатный, но количество мест ограничено! Необходима запись здесь