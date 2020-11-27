«Чайф», МамаФест и панк-хардкор: сделайте свои выходные незабываемыми!

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«Чайф. Война, мир и… 35 лет» 16+
Закаленный временем свердловский рок знают миллионы. Этому способствуют не столько статусность и имя «Чайфа», сколько умение соединять свое индивидуальное звучание с современными тенденциями и создавать созвучные практически каждому из нас тексты. Юбилейный тур «Чайф. Война, мир и… 35 лет» — накопленный за все это время творческий багаж. Программа концерта отразит разные периоды жизни музыкантов: возраст, когда находишься в состоянии войны с окружающей действительностью за свои убеждения, или тот, в котором начинаешь анализировать свои переживания и строить собственный мир. Группа намерена исполнить важные хиты, без которых не обходится ни одно выступление, и любимые многими композиции.
ART HALL: ул. Северная, 2а
28 ноября в 19.00
Цена билета — 2600-5100 руб.
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МамаФест-2020 0+
В этом году фестиваль пройдет в течение двух недель. Ловите программу самого первого и самого торжественного дня фестиваля:
15.30 — начало регистрации гостей.
16.00 – стендап психологов «Самостоятельный ребенок: как развить ответственность?». Абсолютно новый формат полезного семинара. 7 крутых психологов и педагогов нашего города на одной сцене. Разный опыт, разные взгляды. Точно докопаемся до истины.
17.00 – выступление Николя Челоро. Знаменитый французский пианист поздравит владимирские семьи с Днем матери и исполнит хиты классической музыки всех времен и народов.
17.30 – продолжение стендапа психологов.
18.30 — концерт детских и молодежных танцевальных коллективов. Показ коллекции праздничной детской одежды от владимирского дизайнера Натальи Рязановой.
С 16.00 до 19.00 будет работать детская комната и шоу аниматоров для детей от 3 лет. Деткам весело, мамы спокойно слушают семинар. Это ли не праздник? А чтобы сохранить теплые воспоминания о фестивале, подготовлена красивая и воздушная фотозона.
В целях безопасности необходимо будет надеть маску и пройти термометрию. Для вас будет работать гардероб и выдаваться бахилы, но лучше взять для себя и деток сменную обувь.
Центр культуры и искусства на Соборной: ул. Большая Московская, 33/35
29 ноября с 16.00 до 20.00
Вход бесплатный, но количество мест ограничено! Необходима запись здесь
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Purgen. XXXI год группе 18+
Одной из культовых панк-хардкор групп России исполнилось 30 лет! На протяжении всей своей истории Purgen никогда не изменял принципам и верности панк-идеалам, что нашло отклик в сердцах тысяч поклонников. Урбанистический реализм по достоинству оценен и в Европе, и в США, где было издано несколько альбомов на виниле и прошел не один гастрольный тур. Юбилейное шоу, в партитуру которого включены все самые убойные трэш-боевики коллектива, обрушит всю мощь и ярость русского хардкор-панка на украшенные ирокезами головы.
Maxtone Concert Hall: ул. Б. Нижегородская, 19
28 ноября в 19.00
Цена билета — 750-850 руб.
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«Искусство в защиту животных» 16+
У многих на слуху фестиваль «Рок в защиту животных». Новый формат сохранит смысловое наполнение, но предложит более широкий охват музыкальных жанров. Наряду с зоозащитной тематикой музыканты поднимут проблемы охраны природы. Средства, собранные в качестве donate-пожертвований, будут направлены в один из владимирских приютов для бездомных животных. Среди участников фестиваля владимирские группы «…имени 850-летия» и «ТриЧетыре!», проект «ГДЕ», а также музыкант Андрей Натаров и автор-исполнитель Валерий Архипов.
Фотоклуб «Спутник» подготовил для вас очередную онлайн-фотовыставку, которая посвящена удивительному миру животных.
Областная библиотека для детей и молодежи: пр-кт Строителей, 23
28 ноября в 16.00
Вход свободный, но необходима запись. Отправьте СМС по телефону 8-917-801-07-68, где укажите ФИО, количество человек и контакт для связи.
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«Моя любимая мама» 0+
Центральный парк приглашает всех гостей парка поучаствовать в праздничной программе, посвящённой Дню Матери. Вас ждут семейные эстафеты, активные игры и конкурсы от сказочных героев, а также бесплатный мастер-класс «Букет любимой маме» для всех желающих. Во время мероприятия состоится розыгрыш сертификатов от партнеров парка на колесо обозрения «Небо33», в батутный центр «ЯРКОпарк», «Лазертаг», а также в арт-пространство «Мастерская сказок».
Центральный парк культуры и отдыха: ул. Мира, 36а
29 ноября в 12.00
Вход свободный
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Экскурсия «Самый интеллигентный район губернского Владимира» 6+
В 1932 году во Владимире была снесена церковь во имя святого пророка Илии, находившаяся напротив духовной семинарии на Большой Нижегородской. Улицы вблизи нее носили связанные с ней названия: Большая Ильинская, Малая Ильинская, Зеленый Ильинский переулок и Ильинская-Покатная. Приход Ильинской церкви считался в XIX-XX веках едва ли не самым интеллигентным во Владимире. Проект «Экскурсии от местных для местных» пиглашает прогуляться по старинным улочкам «Ильинского куста», познакомиться с их жителями и историей навеки утерянной церкви.
Место встречи: Ильинский сквер у дома № 79 на ул. Б. Московской
29 ноября в 13.00, длительность около двух часов
Цена – кто сколько захочет
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«Мамина пластинка» 6+
С детства мы помним мамин голос, под который так хорошо, так уютно засыпать. Мамины песни наполнены нежностью, покоем и теплом… «Спи, моё солнышко, спи, мой сыночек», «Носики-курносики сопят», «Один раз в год сады цветут», «Где-то на белом свете», «Под крышей дома твоего», «Эхо любви» и др… Исполнители: ансамбль «Родные напевы» под управлением заслуженного артиста РСФСР Валентина Петрачкова, заслуженный артист России Андрей Романов (тенор), заслуженная артистка России Елена Молодцова (вокал), лауреаты всероссийских конкурсов Наталья Егорова (вокал), Светлана Василькова (вокал), Светлана Балашова (вокал), Анастасия Старчак (гусли звончатые). В программе — песни из репертуара Валентины Толкуновой, Анны Герман, Ады Ведищевой и др.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
29 ноября в 16.00
Цена билета — 300 руб.
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Выставка художника-импрессиониста Ильи Чируна 6+
С 28 ноября по 10 января в Доме художника пройдет выставка современного импрессиониста Ильи Чируна. В экспозиции представлены десятки полотен из разных серий, написанных автором за прошедшие несколько лет. В выставочном пространстве вы увидите пейзажи и портреты нескольких сюжетных линий. Самой обширной темой выставки будут картины из серии «Русский Юг» и «Весеннее кружево», которые получили большой эмоциональный отклик со стороны зрителей. В этих полотнах вы увидите противостояние и смешение разных стилей, направлений и техник, что и формирует неповторимый авторский стиль. Миниатюрная графика и мощная красочная фактура интересно сочетаются в звонком колористическом импрессионизме. Приходите вдохновиться потрясающим творчеством художника!
Центральный парк культуры и отдыха: ул. Мира, 36а
С 28 ноября по 10 января
Вход свободный, маски обязательны!
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: imlight.ru
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