Cбер — меняем мир вокруг себя

В этом году 12 ноября Сбер отметит свое день рождения –179 лет. 24 сентября Сбербанк стал Сбером. Теперь это больше чем банк, теперь — это вселенная сервисов для жизни человека и бизнеса. Развитие финансовой грамотности, помощь в строительстве домов и производств, обеспечение доступности жилья, участие в благоустройстве городов, поддержка социальных акций и главных потребностей человека – все это Сбер.

Но Сбер не просто меняется сам, он меняет мир вокруг себя. Его ключевой задачей является развитие и улучшение жизни региона.

Радость в жизни горожан — это Сбер

На День города Владимира в 2018 г. в качестве подарка от Сбербанка был торжественно открыт новый фонтан.

Светомузыкальный фонтан на Театральной площади г. Владимира разместился в непосредственной близости от Троицкой церкви перед ступенями Владимирского драмтеатра.

Высокотехнологичный, мультиформатный фонтан уникален соединением технологий, воды, цвета и музыки. Он оснащён специальным оборудованием, позволяющим проецировать на него видеоизображение.

За два года своей работы, фонтан стал не только одной из достопримечательностей Владимира, но и любимым местом отдыха для горожан и туристов. Это место где жители могут погулять с детьми, молодежь встретиться для общения, пожилые пары любят побеседовать радом, наблюдая за утехами малышей.

Фонтан стал настоящей радостью для города.

Строим новый мир — это Сбер

Давайте от слов перейдем к цифрам.

Если говорить о вложении банка в экономику края, с начала 2020 года Сбербанк выдал населению 20,9 млрд рублей кредитов, в том числе более 5500 ипотечных кредитов на сумму более 8 млрд рублей. А это значит, что еще больше горожан смогли въехать в свои квартиры.

Только за сентябрь и октябрь текущего года был побит исторический максимум по выданным ипотечным кредитам и установлен новый рекорд в регионе – владимирцы оформили более 2000 ипотек на сумму 3 млрд рублей. Такой позитивный эффект во многом связан с гибкой политикой банка в вопросе процентных ставок по ипотечным программам. В этом году в Сбербанке они существенно снижены, а сами программы стали более доступными для разных слоев населения.

При этом Сбербанк поддержал практически все проекты застройки в регионе, активно включился в финансирование возведения жилых домов по новой схеме проектного финансирования с использованием счетов эскроу. С кредитной поддержкой Сбербанка во Владимирской области возводятся 8 жилых домов общей площадью более 100 тысяч квадратных метров, уже 2 дома введены в эксплуатацию.

В период пандемии Сбербанк принял активное участие в реализации мер поддержки малого, среднего и крупного бизнеса и по многим программам он был в числе первых. Если говорить о мерах поддержки Правительства на общегосударственном уровне – это льготная реструктуризация и кредиты на зарплату по ставке 2%. А это значит — сохранение рабочих мест, предупреждение роста безработицы и поддержания уровня жизни людей как в целом в стране, так и во Владимирской области в частности.

Сбер всегда рядом!

Образование и наука будущего – это Сбер

Сбербанк традиционно уделяет внимание школьникам и студентам. Это и повышение финансовой грамотности, и забота об образовании, и помощь в выборе будущей профессии.

Сбер обладает уникальной экспертизой, знаниями и IT-решениями, которыми активно делится с регионами. В этом году в период первой волны пандемии был открыт для всех жителей России бесплатный доступ к Виртуальной школе. Также разработано и реализуется несколько программ по обучению для разных категорий – от ключевых фигур во власти – до студентов и директоров школ.

Сбер делает все для того, чтобы современному человеку с его бешеным ритмом жизни было комфортно и приятно проживать в своем регионе.

ПАО «Сбербанк»