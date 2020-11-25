Бывший главврач «Красного креста» получил условный срок

Бывший главный врач владимирской больницы скорой медицинской помощи признан виновным в получении взятки в особо крупным размере. По версии следствия, Евгений Яскин получил денежное вознаграждение в размере 1 миллиона 750 тысяч рублей за содействие представителю коммерческих структур при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования. Решением Октябрьского районного суда Владимира медика приговорили к 6 годам условно и оштрафовали на 1 миллион 750 тысяч рублей. Ближайшие три года бывший руководитель медучреждения не сможет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения страны.

Евгений Яскин признал свои вину

Дело было рассмотрено в особом порядке в связи с тем, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, Евгений Яскин признал свою вину, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию преступления. Учел суд и положительные характеристики медика. Бывший главный врач «Красного креста» является высококвалифицированным специалистом в области организации здравоохранения и общественного здоровья, травматологии и ортопедии, имеет почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Евгения Яскина задержали зимой этого года. На время расследования уголовного дела он находился под домашним арестом. Ранее к пяти годам условно был приговорен бывший заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи Александр Певунов.