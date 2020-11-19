Братья Бессоновы покорили зрителей музыкой, стихами и… юмором

В рамках фестиваля «Танеевские музыкальные собрания» выступила самая музыкальная семья России – братья Бессоновы. О молодых музыкантах заговорили после их участия в проекте «Синяя птица» на канале «Россия» в 2016 году. Старшему брату — пианисту Ивану всего 18. В 16 лет он стал лауреатом международного конкурса в Эдинбурге, который еще называют классическим Евровидением. Это была первая победа России за все 26 лет существования этого конкурса. Иван Бессонов уже приезжал во Владимир, а вот его братья-скрипачи 16-летний Даниил и 13-летний Никита впервые в нашем городе. Но с первых минут своего концерта они очаровали владимирскую публику.

Вел концерт младший Никита Бессонов. Во вступительном обращении к зрителям он традиционно попросил отключить звук мобильных телефонов и соблюдать профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса. «Если кому-то захочется крикнуть нам «Браво!», то оставайтесь при этом в маске. А если вы намерены закидать нас гнилыми помидорами, то тщательно продезинфицируйте их перед тем, как бросить на сцену».

А еще Никита предупредил собравшихся, что традиционного объявления номеров не будет. Зато каждое выступление начнется со стихов в его исполнении. В этот вечер владимирцы смогли насладиться не только прекрасной музыкой, но и замечательными стихами русских поэтов. Иван Бессонов исполнил цикл «Времена года» Петра Чайковского, а Даниил и Никита выступили с сольными номерами под великолепный аккомпанемент своего именитого брата.

Перед концертом во Владимире братья Бессоновы дали представителям местных СМИ интервью, где также проявили прекрасное чувство юмора, рассказывая о себе, своих занятиях музыкой, совместных концертах и своей музыкальной семье.

Пианист Иван Бессонов, 18 лет

— Вы всегда играете втроем, или к вам присоединяются и родители?

— Полных концертов с родителями у нас не было, но иногда мама присоединялась к нам в некоторых номерах, и мы выступали вчетвером. А иногда даже впятером: папа как-то раз взял в руки скрипку, как это странно ни звучит.

— То, что вы стали заниматься фортепиано, это папина заслуга?

— Да, за фортепиано я сел, только потому что папа – пианист. И он решил, так скажем, отыграться на мне и сделать меня пианистом.

— Ваша сегодняшняя программа начинается с Чайковского. Это потому что Чайковский принес вам Гран-при на классическом «Евровидении»?

— Нет, все гораздо проще. «Времена года» появились у меня в руках относительно недавно, поэтому я сейчас начинаю вводить этот цикл в мою концертную жизнь. Не потому что моя победа связана с Чайковским, просто это потрясающе красивая музыка, и я очень ее люблю.

— Играете ли вы нашего Сергея Танеева?

— Честно говоря, Танеева я не так хорошо знаю, но по тем произведениям, которые я у него слышал когда-то, могу сказать, что это очень интересный композитор.

— Как вы считаете, почему мало исполняют произведения Танеева?

— Возможно, потому, что это не самый легкий для восприятия композитор, не самый легкий в исполнении композитор. Хотя я считаю, что нет простой для исполнения музыки. Вообще Григорий Лимпанович Соколов говорил, что сложно играть хорошо. Поэтому я бы сказал, что музыка Танеева очень не похожа на музыку других русских композиторов.

— Как давно вы выступаете с братьями, и с какими сложностями сталкиваетесь во время этих выступлений?

— Я выступаю с ними, можно сказать, с самого своего и их сознательного возраста. То есть это вошло, грубо говоря, в какую-то традицию – наши семейные концерты. И сложности, конечно, были определенные, и определенные победы. На самом деле игра с братьями дает мне очень большой заряд позитивной энергии. Это всегда большой праздник для меня и, надеюсь, что и для них тоже. Когда в семье музыкант ты не только один, это, конечно, вдохновляет и помогает.

— А кто в вашем трио главный?

Мне сложно сказать, что кто-то главный, потому что все в основном делается в угоду музыки, в угоду тому, чтобы мы звучали хорошо, были созвучны друг другу и добивались максимального музыкального результата.

— А как вы считаете, кто самый талантливый в вашем трио?

— У нас у всех абсолютный слух. Но это совсем не редкость, просто надо с самого раннего детства слушать, играть. И все само собой разовьется. Абсолютно каждый человек по-своему гениален, уникален. Самое главное – этот талант в себе найти и развить. У меня братья, я считаю, каждый по-своему очень-очень талантлив.

— По какому принципу составлялась сегодняшняя программа?

— Вы знаете, по принципу, что хорошо получается. Музыки на самом деле такое огромное количество, что ее можно компоновать и соединять друг с другом очень разнообразно. Иногда бывает очень забавная история, когда у нас огромный список произведений и мы вырезаем листочки с надписями, комбинируя их всеми возможными способами. Так мы составляем нашу программу.

Скрипач Даниил Бессонов, 16 лет

— Почему вы выбрали именно скрипку, а не фортепиано, как старший брат?

— У нас только одно пианино было. Всегда хотелось играть, а Ваня не давал. И папа просил не мешать ему. А мама – скрипачка. Вот как-то так все и завязалось.

— Сколько часов в день вы занимаетесь игрой на скрипке?

— По-разному бывает. Перед концертами больше. Четыре часа – это минимум, но иногда бывает и больше. До четырех всегда дотягиваю – это чтобы не прекращался рост.

— Вы, как и старший брат, тоже участвуете в различных конкурсах. Какое на данный момент у вас самое большое достижение?

— Вообще, для музыканта достижение – это не конкурсы. Главное – записи и выступления, потому что на конкурсе можно не очень хорошо сыграть и получить хорошую премию. Но ценности это особой не имеет. То, что ты получил место на конкурсе, не означает, что тебя будут звать на концерты и всем будет нравиться, как ты играешь. Если ты сыграешь в комнате 10 человекам – это может больше изменить в целом жизнь, чем не очень хорошее выступление в большом зале.

— После участия в конкурсе «Синяя птица» как изменилась ваша жизнь?

— Это повлияло больше на нашу общую концертную деятельность. На сольную нашу карьеру не думаю, что это сильно повлияло. Как отдельные музыканты мы не очень себя показали, мы больше как коллектив.

— Как много у вас сейчас концертов?

— Концерты они всегда есть. Не сказать, что их много. Вот сейчас был долгий карантин. После него нелегко, но очень интересно выступать. Мне кажется, что как артист я абсолютно изменился за это время. Сейчас все новое для меня, я сам еще не разобрался, что к чему.

Скрипач Никита Бессонов, 13 лет

— Почему вы выбрали скрипку?

— Ну, папа у нас пианист, и он больше занимался с Ваней. А мама у нас скрипачка, поэтому мы с ней начали заниматься. Фортепиано мне тоже нравится, его звук, нейтральность такая. Но фортепиано – большая сложная конструкция, которую не везде найдешь. А скрипку взял с собой и пошел играть.

— Когда вы начали концертную деятельность с братьями?

— В коллективе с братьями я выступаю с самого детства. А сольные выступления в концерте с братьями у меня появились где-то в восемь лет.

— Какие произведения вы исполните для владимирцев?

— В этом концерте я исполню пять произведений: «Салют любви» Элгара, «Рондино» Вьетана, концерт Венявского, Дебюси (я очень люблю Дебюси) «Девушка с волосами цвета льна» и «Скерцо-тарантелла» тоже Венявского. Это база, которую музыканты должны пройти в этом возрасте.

— А кто, кроме Дебюси, ваш любимый композитор?

— Венявского я очень люблю, хотя это и очень сложно, во всяком случае для меня, потому что я еще не все умею. Много хороших композиторов. Рахманинов мне еще нравится, хотя он больше фортепианный композитор.

— Данила сказал, что нужно заниматься игрой на скрипке не менее 4 часов в день. Как вы заставляете себя столько заниматься?

— Никогда и никто из ребят моего возраста не будет каждый день сам заниматься. Каждый день нас очень сложно заставить. Понятное дело, мы занимаемся сами, но иногда мы сильно отвлекаемся, особенно я. И приходится меня много тыркать. Больше всего заставляет отец, потому что маму мы вообще не боимся.