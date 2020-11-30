Братство Александра Невского учило рисовать и боролось с пьянством

30 ноября 1879 года во Владимире при Богородице-Рождественском монастыре было торжественно открыто Православное братство святого благоверного великого князя Александра Невского. Главной целью его деятельности было религиозно-нравственное просвещение народа в духе православной церкви. Братство Александра Невского не только сыграло значительную роль в духовной жизни Владимирской епархии, но и стало примером уникальной организации общественного самосознания на рубеже двух столетий. Ни одна сторона религиозно-нравственной жизни верующих не была оставлена им без внимания. Сферами своей деятельности оно считало церковно-приходские школы и школы иконописи в Холуе и Мстере, курсы церковного пения и школы пчеловодства, библиотеки и древлехранилище, противодействие расколу и пьянству.

Появление братства во Владимире

Идея создания православных братств возникла в правительственных кругах в 60-х годах XIX века. 8 мая 1864 года император Александр II утвердил правила для учреждения православных церковных братств. Основать его можно было лишь с разрешения губернатора, не допускалось никаких отступлений от утвержденных для братств правил. Создавая их, правительство стремилось получить дополнительную возможность воздействия на верующих. Поэтому братствам уделялось пристальное внимание на протяжении всего их существования.

Появление владимирского братство св. Благоверного Великого Князя Александра Невского образовалось связано с именем архиепископа Феогноста (Георгий Лебедев). Сын священника Тверской губернии, магистр Санкт-Петербургской духовной академии, кавалер ордена А. Невского в 1878 году был перемещен из Астраханской епархии на Владимирскую и Суздальскую кафедру. Феогност много времени и внимания уделял сохранению памятников церковной старины. По его инициативе в 1882 году под руководством историка и археолога Ивана Забелина были проведены реставрационные работы по Успенскому кафедральному собору, он пожертвовал на золочение главы собора тысячный процентный билет и 37 полуимпериалов.

В 1879 году был составлен, одобрен и опубликован устав владимирского братства Александра Невского. Во втором параграфе этого документа определена цель братства: «а) споспешествовать распространению и утверждению здравых понятий об истинах православной веры, правилах благочестия, о церкви, ее священнодействиях и таинствах, о событиях в церковной жизни и в) противодействовать расколу и суевериям».

Число членов братства не было постоянным. Так в 1896-1897 году насчитывалось 596 человек, а в 1904-1905 году уже 1048. Пожалуй, это была единственная в дореволюционной России организация, объединявшая представителей всех сословий. Например, в 1885-1886 году членами братства являлись: 1 митрополит, 2 архиепископа, 3 епископа, 11 архимандритов, 37 протоиереев, 425 священников, 8 диаконов, 56 монашествующих, 47 дворян, 38 учителей, 32 чиновника, 140 купцов, 18 мещан, 282 крестьян.

В состав братства обязательно входили владимирские епископ, губернатор, губернский предводитель дворянства, городской голова.

Распространение грамотности

С самого начала своего существования братство Александра Невского приняло на себя заботу о распространении церковно-приходских школ и школ грамотности по всей Владимирской губернии. В разработанных правилах определялась цель деятельности церковно-приходских школ: «преподавание детям основных понятий о вере и благочестии, в объяснении богослужебных действий и некоторых главных молитв, в обучении как славянской, так и русской грамоте, письму и начальным правилам арифметики».

Священника, намеревавшемуся открыть в своем приходе школу, надо было только найти подходящее помещения. В остальном помогало братство: давало необходимое число учебников и учебных пособий, отпускало деньги на мебель, отопление. В каждой школе обучалось примерно около 30 учеников, ежегодно открывалось не менее 20 новых церковно-приходских школ. В 1896- 1897 учебном году в 410 церковно-приходских школах и 250 школах грамотности обучались 20 716 человек. В 1904-1905 году в 525 церковно-приходских и 159 школах грамотности — 28 834 человека. Постоянный рост количества церковно-приходских школ и школ грамотности способствовал общему развитию народного образования в губернии.

Помощь иконописному промыслу

При учреждении братства св. Александра Невского предполагалась помощь год от года падающему иконописному промыслу, который был сосредоточен в Вязниковском уезде. Большинство икон, выходящих из мастерских Холуя и Мстеры, поражали своими недостатками как в отношении рисунка, так и в отношении содержания. Например, «иконописцы писали иконы святителя Николая Чудотворца в митре и без оной; придавая название первым зимнего Николы, а вторым — летнего, образ всевидящего ока изображался в виде звезды, покрытой множеством глаз, направленных во все стороны и тому подобное».

Для улучшения иконописания в губернии братство учредило две образцовых школы иконописи: в слободе Холуй — в 1882 году, во Мстере — в 1889 году. Параграф второй устава братства определял цель данной деятельности: «приготовить, по возможности, научно мастеров иконописного дела по духу и требованиям православия». В 1893-1894 году в холуйской школе обучались 82 ученика, в мстерской — 32. В следующем учебном году попечителем холуйской школы иконописи был избран вице-президент Императорской Академии художеств, почетный член братства Св. Александра Невского, граф Иван Иванович Толстой. В 1896-1897 году в холуйской школе насчитывался уже 81 учащийся, во мстерской — 49. В этом же году холуйские ученики исполнили около 300 икон, а мстерские — 100.

С течением времени школы иконописи заслужили полное доверие как среди местного населения, так и среди заказчиков. В 1896 году работы их учеников были представлены на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. В 1900 году при посещении Холуя и Мстеры член Государственного Совета граф Сергей Шереметев и академик Императорской Академии наук Никодим Кондаков приобрели несколько икон, выполненных учениками школ иконописи.

Курсы церковного пения и школа пчеловодства в одной связке

Учрежденное братством в 1883 году бесплатное училище выпускало руководителей пения для приходских церквей и учителей пения в церковно-приходские школы и народные училища Владимирской губернии. В течение двухлетнего курса ученики изучали теорию музыки и пения, обучались игре на скрипке. В училище проходили учебу одновременно, как правило, не более 15 человек: в 1893-1894 году — 11, 1894-1895 — 8, в 1899-1900 — 12.

В 1890 году на средства братства основана во Владимире школа пчеловодства и при ней образцовая пасека. Учреждалась она для поддержания пчеловодства, пришедшего в упадок во Владимирской губернии, и улучшения материального положения псаломщиков, получавших в большинстве случаев скудное содержание от прихода. Поэтому ученики училища и курсов церковного пения, как будущие псаломщики, составляли постоянный контингент обучающихся пчеловодству. Зимой они изучали столярное ремесло, а весной и летом ходили на пасеку.

Незначительное число выпускников училища не могло удовлетворить потребности в псаломщиках по Владимирской губернии. В связи с этим в 1887 году при братском училище пения были учреждены курсы церковного пения для будущих псаломщиков. Поначалу эти курсы были трехмесячные, так что в течение года проводилось два выпуска учеников. Но опыт показал, что срок для обучения недостаточен, поэтому Совет братства в 1890 году решил увеличить обучение на курсах до 8 месяцев и расширить программу обучения введением преподавания закона божия и теории пчеловодства. В 1893-1894 году на курсах обучались 11 человек, в 1904-1905 — 34.

Открытие церковно-исторического музея

Собрать в одно место церковные древности для удобства их обозрения, изучения и описания; использовать их «для обличения раскольнических заблуждений», для расширения знаний учащихся духовной семинарии — вот задачи, которые ставило братство при открытии церковно-исторического музея (древлехранилища). Первыми экспонатами стали уникальные рукописи и старопечатные книги, полученные из разных монастырей Владимирской епархии: синодик благовещенского Вязниковского монастыря XVII века; житие преп. Евфросинии Суздальской XVII в.; толковый Апокалипсис XVIII в., лицевой сборник Флорищевой пустыни XVIII в. Судя по «Краткому описанию церковно-исторического древлехранилища при братстве Св. Бл. Великого Князя Александра Невского во Владимире губ.», в нем находилось более 80 икон, значительное количество произведений лицевого шитья XVI-XVII веков, несколько царских врат с живописными изображениями.

В 1906 году в специально построенном во Владимире здании открылся музей архивной комиссии. В него из древлехранилища братства была передана часть экспонатов с условием сохранения за ним права собственности. В октябре 1915 года заведующий музеем Василий Добронравов возвратил все бывшие там предметы древности, принадлежавшие братству, кроме нумизматического отдела.

Борьба с пьянством

Образованная при братстве особая противоалкогольная секция выработала программу трезвенной деятельности в епархии. Во Владимире учреждался противоалкогольный музей и трезвенническая библиотека, регулярно проводились чтения и беседы для народа на антиалкогольные темы. Были открыты особые церковно-приходские организации — «кружки ревнителей православия», которые в свои задачи включали и борьбу за трезвость.

К 1 января 1915 года во Владимирской епархии существовало 35 приходских обществ трезвости.

Широкое распространение получил лист трезвости, на котором «был изображен по-церковному князь А. Невский, по углам листа были помещены церковные изречения: пьяница не наследует царствия божия, пьянице не войти в царствие небесное, как ослу не пролезть в игольное ушко и т. п. Под ногами у А. Невского оставлено место для рукописи, где от руки заполнялось имя, отчество и фамилия и на какой срок дана клятва о неупотреблении вина».

С целью «доставления рабочим полезного провождения времени и отвлечения их в праздничные дни от беспорядочного поведения» были организованы братством публичные религиозно-нравственные чтения и внебогослужебные собеседования в разных местах епархии. Чтения велись по заранее составленным программам, своевременно утвержденным председателем братства.

В первый год существования братства чтения проходили по воскресным и праздничным дням в читальном зале братской библиотеки г. Владимира, на каждом присутствовало около 300 человек, за год было проведено 32 чтения. Большое распространение чтения получили при фабриках Морозовых, Каретниковых, Нечаева-Мальцева, Шорыгиных, Гарелиных, Калачева.

Конец братству

После октябрьских событий 1917 года братство продолжало свою деятельность. Весной 1918-го при братстве Александра Невского образовался отдел «охраны детства», ставивший своей задачей: 1) заботу по борьбе с детской нуждою и жестоким обращением с малолетними и 2) содействие к умственному и нравственному развитию детей в духе православной церкви. 12 июня 1918 года был утвержден устав отдела братства «охрана детства». Увы, благим намерениям не суждено было осуществиться. В конце 1918 года братство закрыли, а городской музей принял его собрание древностей в свое фондохранилище.