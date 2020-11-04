Бомжи в пандемию могут получить помощь в трёх местах

Если нет ни прописки, ни угла – вирусам на это начхать, они атакуют любого. Как спастись в период пандемии бездомным? Им советуют проявлять единство, а именно держаться ближе к тем местам, где им действительно могут помочь. Во Владимире таких мест три: один государственный центр и два частных. Понятно, что они действуют не только во время разгула коронавируса, но именно сейчас от их деятельности в буквальном смысле слова зависит жизнь десятков наших соотечественников, в силу разных причин оказавшихся за ботом нормальной жизни.

Государственное учреждение — Центр БОМЖ, находится на улице Юрьевской во Владимире. Это промзона, рядом — станция скорой медицинской помощи на Матросова. В Центе проводится трехразовая бесконтактная термометрия, регулярные проветривания и обеззараживания воздуха, сотрудники обрабатывают дезсредствами все поверхности. Соблюдается масочный режим.

Сейчас в центре реабилитации заболевших нет, сообщили «Призыву» областные соцслужбы.

— При обращении в Центр БОМЖ проводится осмотр фельдшером, забор медицинских анализов, при необходимости выдается направление в медорганизацию. Как правило, это городская больница №4. Для граждан, передвижение которых в силу состояния затруднено, предусмотрено сопровождение, — пояснили в департаменте социальной защиты Владимирской области.

На конец октября в департаменте социальной защиты рассмотрели около 2 тысяч обращений людей без определенного места жительства. В итоге по заявкам одежду и обувь получили 1349 человек, 1659 достались продуктовые наборы, 105 гражданам выправили документы, 59 человек трудоустроили, а 11 бездомных отправили в дома-интернаты. В нынешнем году на расходы, связанные с предоставлением социальной помощи бездомным (продуктовые наборы, оформление документов) из областного бюджета направлено более 7 миллионов рублей.

Кроме госучреждений во Владимире работают и частные приюты для бездомных, созданные по инициативе добровольцев.

Это приют «Дорог Каждый» в Юрьевце (телефон 8-920-931-30-60) и «Теплый дом» в деревне Новая Быковка (8-903-833-00-94). Приюты существуют благодаря помощи общественных организаций и просто неравнодушных граждан.

Сейчас в приюте «Дорог каждый» проживает более 40 человек. В основном, это мужчины. Здесь они находят ночлег, питание, одежду и уход. Многим нужна и медицинская помощь. Некоторые бездомные болеют ОРВИ, скорая помощь в случае чего приезжает безотказно, говорят координаторы приюта. Но постояльцам требуется и доврачебная помощь. Поэтому приют периодически просит помочь неравнодушных людей медикаментами. Нужны перевязочные средства, шприцы, антисептики, жаропонижающие и противовирусные лекарства. Подробный список можно прочесть здесь.

— Осень — пора вечных простуд: ОРВИ, ОРЗ, гриппа и других заболеваний. Особенно уязвимы перед сезонными эпидемиями люди, живущие на улице. Постоянные стрессы и плохое питание значительно подрывают их иммунитет. Часто они не имеют возможности не только обратиться к врачу, но и купить даже недорогие лекарства или перевязочные средства, не говоря уже о длительном курсе лечения, — говорит Елена, представитель приюта

Помимо стационарного приюта, волонтеры помогают бездомным и на выездных регулярных акциях – дают им горячее питание, средства индивидуальной защиты.

В другом приюте — «Теплый дом» в деревне Новая Быковка, будут рады помощи волонтерам с транспортным средством. Бывает, что постояльцев нужно отвезти в больницу на обследование. Недавно добровольцы сопроводили пенсионерку в Областную клиническую больницу. О том, чем еще можно помочь приюту можно узнать на их сайте, где руководители дают подробный отчет своей деятельности.

Ранее «Призыв» сообщал о том, что мужчина в маске украл ящик с пожертвованиями для бездомных людей.