Больницы хранили кислородные баллоны с нарушениями

Кислородные баллоны, используемые для лечения пациентов с COVID-19, хранятся в ряде медучреждений Владимирской области с нарушениями. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта по итогам проведенного мониторинга. Всего было проверено 17 больниц. Специальная комиссия, в состав которой помимо общественников вошли представители облздрава, Росздравнадзора и МЧС, обращала особое внимание не только на помещения, где хранятся кислородные баллоны, но и на условия их эксплуатации.

Больше всего нарушений в районах. Так, в Центральной городской больнице Коврова обнаружено разрушенное покрытие разгрузочной площадки – рампы для безопасного перемещения кислородных баллонов.

— В Муромской городской больнице необходимо оборудовать временное помещение для хранения баллонов, так как они находятся под открытым небом и не защищены от непогоды и механических воздействий. В Гороховецкой ЦРБ автомобиль, в котором перевозят кислородные баллоны, не оборудован должным образом, что может привести к необратимым последствиям, – сообщил эксперт ОНФ во Владимирской области Владимир Прозор.

В Кольчугинской ЦРБ комиссия обратила внимание на необходимость покупки спецтележки для перевозки кислородных баллонов по территории больницы и ремонта эстакады, на которой установлена рампа. Ряд замечаний пришелся и на Александровскую районную больницу. Там с нарушением хранятся пустые баллоны. Они должны стоять в специальном месте или в сваренных клетках. Устранить этот недостаток руководство медучреждения пообещало в ближайшее время.

— Также в одном из помещений отсутствовала вентиляция. Мы заострили на этом внимание. Осмотр баллонов показал, что все они новые и их количества пациентам вполне хватает, – отметила член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Наталья Палаткина.

Все замечания направлены в облздрав и главврачам для оперативного устранения.

Примером другим медучреждениям стал инфекционный госпиталь при больнице № 6 в микрорайоне Юрьевец Владимира. Там установили новую кислородную станцию, которая соответствует всем требованиям. Оборудование размещено на отдельной крытой площадке и находится круглосуточно под наблюдением специалистов из обслуживающей организации.

Проверки кислородного оборудования в больницах проходят по всей стране после чрезвычайного происшествия в Челябинске. В конце октября в городской клинической больнице № 2 там взорвались кислородные баллоны, начался пожар, пациенты и персонал клиники были эвакуированы.

Ранее «Призыв» сообщал, что эксперты ОНФ нашли виновных в теплопотерях на территории Владимирской области.