Более 85% опрошенных клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка положительно оценивают качество предоставляемых услуг

Клиенты Сбербанка удовлетворены качеством предоставляемых им услуг в банке и дают положительную оценку сервисам. Такую оценку дали 86% опрошенных клиентов в регионе присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка. Рекомендовать банк своим знакомым и друзьям готовы 65% опрошенных.

Такие результаты были получены по итогам репрезентативного опроса более 27 тысяч клиентов за 10 месяцев 2020 года.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Сбербанк постоянно работает над улучшением качества обслуживания, мы стремимся сделать наши сервисы более удобными, комфортными и безопасными. Нам важно всегда оправдывать самые высокие ожидания. Для того чтобы улучшать себя и свои сервисы нам необходима обратная связь от наших клиентов. Исходя из ответов, мы понимаем, в правильном ли направлении движемся и что нужно изменить. И это непрерывный процесс, который и позволяет нам оказывать финансовые услуги на самом высоком уровне».

Сбербанк регулярно проводит исследования качества оказываемых услуг, используя при этом разные каналы: телефонные звонки-опросы специалистов колл-центра, смс (с номеров 900 и 9000), push-уведомлений в мобильном приложении.

Цель таких опросов — улучшение услуг и сервисов компании с помощью обратной связи от клиентов.

ПАО «Сбербанк»