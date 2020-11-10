Более 60 студентов начали работать в инфекционных госпиталях

Студенты Владимирского базового медицинского колледжа начали работать с ковид-пациентами. Сейчас в госпиталях трудятся 64 студента: из них 18 — студенты очного отделения, остальные учатся на вечернем. Они работают в должности врача-стажёра, врача приёмного отделения, фельдшера скорой медицинской помощи. На помощь пришли и ординаторы медицинских вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иваново и Рязани. Всего 9 человек, но в перспективе это число может увеличиться, отмечают в облздраве.

Ординаторы трудоустроились в медучреждения Коврова, Мурома, а также в инфекционные госпитали городской больницы скорой помощи Владимира, городской больницы № 6 Владимира, Гусь-Хрустальной городской больницы и на владимирскую станцию скорой медицинской помощи.

Студенты медколледжа и ординаторы частично компенсируют нехватку медиков.

Такая поддержка медицинским работникам инфекционных госпиталей и службы скорой помощи, которые спасают тяжелобольных пациентов, сейчас крайне необходима. В стационарах медучреждений Владимирской области проходят лечение более 1200 пациентов с COVID-19.

— Наши пациенты – тяжёлые, с дыхательной недостаточностью, с сопутствующей патологией. Обеспечение интенсивной терапии – процесс сложный, трудоёмкий, где много различных тонкостей, которые постигаются только в клинической практике. Очень благодарен за наставничество и ценные советы заведующему отделением анестезиологии и реанимации Александру Александровичу Евсюнину. Для меня это бесценный опыт, – отметил ординатор Рязанского государственного медицинского университета Богдан Индрачук.

Ранее «Призыв» сообщал, что городскую больницу № 5 Владимира готовят под ковидный стационар. Сейчас в одном из корпусов там развернуто 185 коек для пациентов с внебольничной пневмонией либо неустановленным диагнозом.