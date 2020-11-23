Более 1000 кубометров загрязненного грунта вывезли с места крушения поезда

Более 1,1 тысячи кубометров загрязнённого грунта вывезли железнодорожники с места схода грузовых вагонов в районе станции Новки Камешковского района. В дальнейшем он будет обезврежен на специализированном предприятии. 10 упавших цистерн подняли и отправили на путевую машинную станцию Новки. Также на площадку для временного накопления привезли 726 кубометров доломита с песком, абсорбировавшим нефтепродукты с поверхности грунта. 472 кубометра грунта с доломитом подготовлено к вывозу.

— Комиссия передвижной экологической лаборатории постоянно проводит мониторинг экологических показателей на месте происшествия. Данные о проведенных работах сотрудники Горьковской железной дороги ежесуточно предоставляют в Росприроднадзор, — сообщает пресс-служба ГЖД.

10 упавших цистерн вывезли с места аварии.

Всего в ликвидации последствий происшествия принимают участие 18 единиц тяжёлой техники, в том числе три восстановительных поезда. Общее количество работников составляет порядка 100 человек.

ЧП возле станции «Новки-1» Камешковского района произошло днем 16 ноября. Сошли с рельсов вагоны грузового поезда, в состав которого входили 64 цистерны с мазутом. В результате аварии погиб 51-летний железнодорожник. Движение поездов было приостановлено. Площадь утечки нефтепродуктов на месте происшествия составила 12,5 тысячи кв. метров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее «Призыв» сообщал, что размер ущерба на месте схода поезда оценивают экологи.