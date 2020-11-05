Более 1 200 владимирских компаний выбрали «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»

Услугу «Виртуальная АТС» (ВАТС) от «Ростелекома» выбрали уже более 1 200 владимирских компаний. По итогам девяти месяцев 2020 года к услуге подключились более 400 новых клиентов, что на 20 % больше аналогичного периода прошлого года. ВАТС – один из самых востребованных сервисов для бизнеса и органов государственной власти. Это медицинские и учебные заведения, страховые и риелторские компании, справочные службы и многие другие.

ВАТС дает возможность без лишних затрат организовать общение между сотрудниками, в том числе, работающими удаленно, и клиентами. Услуга не привязывается к офису, для работы сервиса не требуется дополнительное оборудование. Совершать и принимать звонки можно из любой точки земного шара, достаточно мобильного телефона или компьютера и постоянного интернет-соединения. Среди главных преимуществ ВАТС – единый номер, свободная многоканальная линия с распределением и переадресацией вызовов, а также низкая стоимость звонков по России и за границу.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«В этом году отмечаем увеличение спроса на услугу ВАТС, пик которого пришелся на весенне-летний период. И это неслучайно. В новой реальности, когда возможности прямого взаимодействия сильно ограничены, на первый план выходит выстраивание онлайн-коммуникаций с потребителем. Виртуальная АТС покрывает основные потребности в этом направлении для бизнеса любого масштаба. Фиксация всех вызовов и распределение их между сотрудниками позволяет улучшить работу с клиентами, равномерно загружая менеджеров работой. Каждый звонок автоматически попадает в CRM, что дает возможность вести статистику и контроль за обращениями, а значит, и повысить лояльность клиентов при повторных звонках. Мы уверены в своем продукте и даем возможность оценить все его преимущества в течение 14 дней бесплатного тестового периода».

Максим Орлов, директор ООО «Профи-центр»:

«Наш образовательный центр использовал раньше стационарную АТС. ВАТС оказалась проще в использовании и намного лучше по качеству. Мы легко интегрировали телефонию в CRM. Наши педагоги и администраторы без проблем принимают звонки, даже находясь дома или на улице. За год ни разу не было ни одного сбоя. Главное, что для настройки, по сути, даже не нужен системный администратор. Все интуитивно понятно. Спасибо за прекрасный сервис!»

Услугу «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» можно подключить как отдельно, так и в пакете «Быть в плюсе». В комплексное решение входят базовые сервисы — высокоскоростной доступ в интернет и мобильная связь, а также дополнительная услуга на выбор: «Управляемый Wi-Fi», «ТВ для бизнеса», «Видеонаблюдение», «Номер 8 800» или «СМС Реклама». Подробнее об услугах и акциях можно узнать на сайте компании или по телефону горячей линии 8-800-200-30-00