Благовещенский монастырь – обитель, основанная Сергием Радонежским

Разноцветная осенняя листва шуршит под ногами, кружит над головой. После городских пейзажей глаз невольно отдыхает на живописной пойме речушки Киржач. Мы стоим на ее высоком берегу, на самой круче и любуемся великолепными видами. Здесь стоят удобные скамейки. Садись и думай о вечном. Место для подобных размышлений просто идеальное.

Провожу здесь всего 10 минут и сразу понимаю: трудно представить в эту чудесную осеннюю пору место более красивое, чем древний Свято -Благовещенский женский монастырь, притаившийся в самом центре города Киржач. Оазис светлой энергетики в нашей быстрой и суетной жизни. Сюда заходишь и сразу говоришь себе: «Я в домике! То есть под особой защитой…»

А ведь примерно 600 лет назад на этой самой круче остановился подвижник земли русской — Сергий Радонежский.

И кто знает, возможно, этот завораживающий пейзаж и заставил его основать посреди глухих лесов уединенную обитель, где преподобный прожил четыре года. А затем вернулся в Троицкий монастырь, оставив новый монастырь на своего сподвижника. Но обо всем по порядку.

Правда ли, что Сергий Радонежский своими руками ископал в обители святой источник, кто из Милославских нашел здесь свой последний приют и какая святыня заставляет верующих посещать монастырь снова и снова. Смотрите новый выпуск программы «Точка на карте». В роли рассказчика – народный гид Алексей Валентинович.

Колодец ископал сам преподобный

Территория монастыря – место тихое и спокойное. Однако то и дело здесь можно встретить людей с пустыми пластиковыми бутылками и канистрами. Все они направляются к святому источнику, расположенному на территории. Спуститься к роднику можно по современной металлической лестнице. У ее подножья источник бьет из небольшой трубы. Все обустроено очень удобно и цивилизованно. Доступ открыт для всех.

Чуть выше расположена небольшая часовня, внутри который оборудован колодец.

Рядом – икона преподобного Сергия Радонежского. Ведь, по преданию, именно он своими собственными руками ископал этот источник, который, не иссякая, принимает страждущих по сей день. Поручается, что воду здесь берут уже более шести веков.

Пришел из Троицкого монастыря

Но вернемся в XIV век, а точнее — в 1354 год. Это год основания Свято- Благовещенского монастыря. Из истории мы знаем, что благодаря Сергию Радонежскому в русской земле было основано немало обителей. И лишь немногие он открыл лично. Среди них — Троицкий монастырь и Благовещенский на Киржаче. Троицкий монастырь (сегодня это Троице-Сергиева лавра) преподобный покинул после того, как у него возникли разногласия со старшим братом Стефаном. Дело касалось смены уставов в русской православной церкви. Считается, что Стефан придерживался старой традиции (Студийского устава), а Сергий воспринял новый устав – Иерусалимский. Чтобы избежать конфликтной ситуации, Сергий принял ушел.

Сначала он отправился в Макрищский монастырь, а потом решил поискать место для новой обители. Вот так и появился Благовещенский монастырь. Высокий берег реки Киржач (в переводе с финно-угорского – «левый», то есть левый приток Клязьмы) прекрасно защищал новую обитель с севера. Вокруг же в ту пору были непроходимые леса.

Здесь Сергий срубил себе достаточно бедное деревянное жилище. Постепенно за своим игуменом стала переселяться братия Троицкого монастыря. Обитель росла и ширилась. Вскоре появилась и первая церковь, освещенная в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

И умерли в один год

Спустя четыре года Сергий Радонежский оставил свою новую обитель и вернулся в Троицкий монастырь. А вместо себя оставил своего сподвижника и ученика – Романа Киржачского, который стал игуменом Благовещенского монастыря. Примечательно, что учитель и ученик скончались в один и тот же год – в 1492 году. Погребли Романа Киржачского в храме Благовещения Пресвятой Богородицы, в специально подготовленном месте.

Сегодня мощи святого обретены. Они размещены в подклети собора. Многие едут издалека, чтобы поклониться святыне, попросить здоровья и благополучия. Верующие говорят, что Роман Киржачский помогает людям в исцелении болезней ног.

Усыпальница Милославских

Время шло. Вокруг появлялись слободы и селения. Монастырь ширился и процветал. К середине XVI века Благовещенский монастырь был вторым из четырнадцати приписанных к Троице-Сергиевой лавре. На берегу Киржача проживало 90 монахов. Обитель имела свои мельницы, солеварницы, рыбные ловли, обширные земельные угодья, ярмарочную торговлю.

К середине XVII века монастырь украшали три храма: Благовещенский, Сергиевский (сейчас этого храма нет, был взорван в 1932 году) и в Святых Вратах.

А в 1656 году боярин Иван Андреевич Милославский возводит рядом с Благовещенским собором над могилами своих родителей богатую каменную церковь в честь Всемилостивого Спаса.

Об этом факте свидетельствовала надпись вязью на южной стене постройки, которая гласила: «своей казной над родителями своими и по своей душе вечный поминок…» Это храм становится фамильной усыпальницей Милославских. Сама постройка очень интересная. Это достаточно редкий тип шатровой церкви, здание стоит на подклете и завершается шатровой колокольней.

История же рода Милославских трагична. Глава семейства Иван Андреевич служил у царя Алексея Михайловича окольничим и состоял в родстве в его первой супругой – Марией Милославской. Сам боярин женат был дважды. Но все его дети (сын и четыре дочери) скончались в младенчестве. Таким образом, род прервался со смертью самого Ивана Андреевича Милославского в 1663 году. Сейчас в усыпальнице находится 15 гробниц, где покоится прах членов этой семьи. Сохранились и надгробные камни, которые свидетельствуют о том, кто здесь похоронен.

Интересно, что на территории Владимирской области, в селе Подолец Юрьев — Польского района, сохранилась еще одна усыпальница Милославских. Мы побывали там летом, подробнее писали здесь.

Монастырь исчез – появился Киржач

Свято-Благовещенский монастырь был упразднен в 1764 году по указу Екатерины II о секуляризации церковных земель. Кстати, в результате перехода монастырских земель в ведение государства образовалось казенное село Киржач, получившее свое название по названию реки. Через 14 лет оно слилось с селом Селиванова Гора. И новое образование получило статус уездного города под названием Киржач. Можно сказать, что уничтожение древнего монастыря дало жизнь современному райцентру.

Росписи старосты

После закрытия монастыря его храмы стали приходскими, они постепенно беднели и более века пребывали в страшном упадке. Положение изменилось лишь в XIX веке, когда среди жителей Киржача нашлись люди, которые за свой счет решили провести восстановление церковных построек. Особенно много сделала семья Соловьевых, местных купцов.

Примечательно, что на стенах Благовещенского собора сохранились уникальные росписи XIX века. В 1857 году храм как раз и был расписан художником Александром Петровичем Соловьевым, главой торгового дома Соловьевых и бессменным старостой Благовещенского собора.

Он занимал этот пост 17 лет. Этот человек и вся его семья очень много сделали для сохранения храмов Киржача. После кончины Александра Петровича на его могиле были высечены такие слова:

Дышал он дружбою святою,

Любил и бедным помогать

Своей искусною рукою

Любил он храмы украшать.

Семнадцать лет при них старался,

Потом Предвечного Христа

Икону Снятия с Христа

Писав – в старстной пяток скончался…

Дети Александра Петровича (Александр Александрович и Петр Александрович) в память о своем родителе возвели в 1866 году на территории монастыря еще одну постройку – храм Всех Святых с колокольней. Он сохранился до наших дней. Примечательно, что на средства братьев Соловьевых для колокольни были отлиты колокола в количестве 9 штук. Самый большой весил 549 пудов (8 784 килограмма).

Древний Благовещенский собор

Самое древнее из сохранившихся соображений на территории монастыря – это каменный Благовещенский собор. Кратко мы уже коснулись его уникальных росписей. Сам же собор был построен в конце XV – начале XVI века. Предположительно в последние годы жизни Ивана III (1505 год).

По архитектуре памятник схож с Троицким собором Троице-Сергиевой лавры, а жители Владимира могут узнать в нем черты Успенского собора Книягина монастыря. Сравните сами.

Без труда мы угадываем черты раннего московского стиля. Это крестово-купольное здание с множеством арок внутри, которые совершенно особенным образом организуют сакральное пространство храма. Церковная опись XIX века сообщает об огромном трехъярусном иконостасе из дерева, в котором было 47 икон.

Снаружи под куполом — несколько рядов характерных кокошников, или закомаров. Архитектура очень проста и в то же время монументальна. Собор стоит на высокой подклети, где сегодня находится храм с мощами Романа Киржачского.

Колбаса среди могил

После революции 1917 года постройки бывшего Благовещенского монастыря стали использоваться властью в своих целях. До 1932 года местный музей, в чьем ведении были бывшие монастырские храмы, боролся за их сохранение, но безуспешно. Финансирования не было, зато были варварские набеги с последующим разграблением церковных ценностей. Погибло все. А в 1932 году был взорван древний Сергиевский храм. В уцелевших постройках разместили мастерские, склады, конюшню, коптильню. Только один пример: в фамильной усыпальнице Милославских была оборудован колбасный цех. Стоит ли говорить, что ценные надгробия были полностью уничтожены.

Шлемовидный – потом луковичный. И наоборот

Бесчинства продолжались на территории бывшего монастыря вплоть до 60-х годов XX века. К этому времени памятники имели ужасающий вид, но стояли: без крестов и алтарей, с текущими крышами, разрушающейся живописью на стенах.

Наконец, в 60-х годах архитекторы «Владимирреставрации» смогли убедить областную власть в необходимости восстановления киржачских памятников. И здесь ключевую роль сыграл академик архитектуры Игорь Александрович Столетов. Именно ему мы обязаны тем, что большинство построек древней обители дожили до наших дней.

Команда реставраторов провела срочную консервацию Благовещенского собора и храма Всемилостивого Спаса. На Благовещенском соборе был реконструирован купол. Он вновь стал шлемовидным, что соответствовало ранней московской архитектуре.

В XIX веке купол по каким-то причинам заменили на луковичный, что противоречило историческому облику храма.

Также реставраторы восстановили ряды кокошников под куполом, увенчали обе церкви крестами. По причине ветхости была разобрана галерея, построены новые лестницы, восстановлены дверные и оконные проемы. Все это без преувеличения спасло разрушающиеся уникальные памятники древности. Планировалось, что в них разместят музей. Но этого не случилось. После спасительного ремонта монастырские постройки вновь на долгие годы повисли в воздухе. «Очень скоро, — вспоминал Игорь Столетов, — обнаружилось их (властей) полное равнодушие к этому делу…Оказалось, что хозяина там и в помине не будет. И отреставрированные храмы с открытыми галереями повисли на десятки лет заброшенными…»

Возродилась духовная жизнь

И лишь в 90-е годы XX века в бывшем монастыре вновь возродилась духовная жизнь. Спасли древний памятник обычные жители Киржача. С началом перестройки образовалась группа неравнодушны людей, которые стали требовать возвращения обители верующим. И они добились своего, храмы вернули церкви. С этого момента началось восстановление. Государство выделило лишь около 100 000 рублей. Остальное дали люди. Многие жители приходили убраться, вносили пожертвования, облагораживали территорию. А 4 июля 1995 году Свято-Благовещенский монастырь возобновил свою работу. Только теперь он стал не мужским, а женским.

Запах роз и истории

Сегодня в монастыре, к счастью, ничто не напоминает о былой разрухе. Повсюду благоухают заботливо устроенные цветники. Даже поздней осенью здесь цветут розы: в этом году они распустились уже в третий раз! И это почему-то не удивляет. Уж больно живая и светлая здесь энергетика.

Территория обители ухоженная, чистая. А спасенные храмы регулярно созывают верующих на службу. И, что важно, работа по восстановлению памятников продолжается. Здесь чтут и сохраняют историческое и духовное наследие предков. Для всех желающих сестры, которых здесь всего около 20, проводят экскурсии.

Здесь очень четко ощущаешь, что чудо – это не какое-то волшебное событие, происходящее само по себе, без вмешательства воли. Чудо – это вера и сила духа, это добрые человеческие дела и труд во имя родной земли, своих корней. Приезжайте сюда, посетите Благовещенский женский монастырь, умойтесь водой из источника Сергия Радонежского. И вы тоже обязательно почувствуете, что такие настоящее чудо.