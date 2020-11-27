Бесплатные лекарства от коронавируса получат не все желающие

Раздавать всем пациентам с температурой и симптомами ОРВИ бесплатные лекарства не будут. Выписать эти препараты может только врач, который, ориентируясь на симптомы, поставит пациенту подозрение на коронавирус. Получат лекарства и те, кто уже получил положительный тест, т.е. пациенты с подтвержденным COVID-19. Об этом вчера заявила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.

— Нет задачи каждому пришедшему в поликлинику пациенту выдать бесплатное лекарство. Поэтому могут быть обращения от граждан с недовольством, что кому-то дали, а кому-то нет. Напомню, что их выдают либо тем, у кого диагноз подтвержден, либо с высокой вероятностью заболевания коронавирусной инфекцией. Когда у них есть совокупность симптомов, наличие внебольничной пневмонии, — предупредила Утемова.

На данный момент 18,5 тысячи упаковок бесплатных лекарств уже переданы больницам Владимирской области. Всего 13 наименований: противовирусные, антибиотики, антикоагулянты и жаропонижающие. Медикаментами должны быть обеспечены 6,5 тысячи пациентов, говорят в облздраве. Но реальное число больных гораздо выше. Поэтому чиновники будут изыскивать средства на закупку новой партии из регионального бюджета.

О назначении бесплатных препаратов «Призыву» подробно рассказала терапевт городской больницы № 5 Изабелла Ивкова. На основании своей практики медик отмечает, что вероятные признаки ковида выявляются лишь у 2-3 пациентов. В первые дни реализации программы Изабелла Анатольевна выдала бесплатные лекарства 10 больным. Наличие у пациентов хронических заболеваний и пенсионный возраст не являются критериями к назначению препаратов.

— Настораживающие симптомы – это очень сильная слабость, высокая температура, низкая сатурация крови, одышка. Например, частота дыхания в минуту в норме 12-14, а у пациента больше 20-ти. Тогда мы можем ему поставить шифр У072 – подозрение на COVID-19. После чего берем мазок ПЦР, и если ковид подтверждается, шифр меняется на У071, – пояснила Изабелла Ивкова. — Форма выдачи преимущественно на дому. На такси (выделены специальные средства) медработник развозит эти препараты согласно регистру, сформированному на конец рабочего дня. Сам регистр пациентов составляется во время дневных вызовов. Пациент может также попросить приехать в поликлинику за лекарствами своего родственника.

Пациенту даже с признаками ОРВИ могут отказать в бесплатных препаратах, если врач не заподозрит коронавирус. В результате многие больные остаются без должного лечения. Врачи им выписывают препараты, но в аптеках их просто нет. Так произошло с 67-летней жительницей Владимира, которая обратилась за помощью к терапевту в пятую поликлинику. У пенсионерки несколько дней держалась высокая температура, пропали обоняние и вкус. Но лечащий врач в выдаче препаратов ей отказал, говорит её дочь. Сейчас она пытается найти эти лекарства в аптеках.

— Терапевт Огородникова предлагает ей прийти в поликлинику, отсидеть очередь, взять направление на мазок и КТ. И на прямой вопрос, почему не выдают бесплатные лекарства, толком не ответили, выписали все то, чего в аптеках нет, сказали: это вам только кажется, что ничего нет. Вы сядьте, пообзванивайте аптеки, где-то и найдете, – рассказала «Призыву» Оксана Котова, дочь пациентки. — Даже витамин С в дозировке 1000 мг (которая при коронавирусе показана) в наличии невозможно найти! То есть ей-то как раз бы получить все в самый первый день обращения и лечиться, а тут мало того, что не получили, так и тест даже не сделали.

Представители Палаты защиты прав пациентов пояснили «Призыву», что жалобы на отсутствие лекарств в аптеках или невыдачу бесплатных препаратов – проблема неновая. Общественники пытаются решить ее с помощью собственных ресурсов: обращаются в благотворительные фонды или перенаправляют жалобу в департамент здравоохранения.

Что касается коронавирусной инфекции, руководство Палаты настоятельно просит жителей Владимирской области не заниматься самолечением. В организацию идет поток обращений с вопросами: как мне лечиться, если у меня ковид? Здесь консультаций по этому поводу не дают. Все назначения должен выписать лечащий врач. Ни в коем случае нельзя принимать антибиотики просто так, потому что вы ими запаслись. Организм при этом может получить вред посерьезней, чем от самой болезни. А вот если вы не можете попасть на прием к терапевту или не получили положенных лекарств – в общественной организации рады помочь. Телефон +7 (920) 624-24-00 и страница в соцсетях.

Ранее «Призыв» сообщал, как проводится реабилитация после коронавируса.