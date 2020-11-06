Бесплатные лекарства от коронавируса начнут выдавать с понедельника

Пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому, начнут выдавать бесплатные лекарства уже на следующей неделе. Федеральные средства в размере 51 миллиона рублей на это уже поступили, сейчас в срочном порядке организуется закупка необходимых препаратов, сообщила директор областного департамента здравоохранения Елена Утемова на брифинге, посвященном эпидемиологической обстановке в регионе.

Сегодня в области установлен антирекорд по числу заболевших – 108 человек.

— В рамках выделенных средств мы заключили соглашение с Минздравом, в понедельник деньги поступили во Владимирскую область, и сейчас мы проводим работу по закупке лекарственных препаратов, — сказала руководитель облздрава. — Это срочная закупка, она будет осуществляться прямым договором, потому что для проведения аукционных процедур у нас просто нет времени. Очень надеюсь, что на следующей неделе мы сможем начать обеспечивать лекарственными препаратами тех, кто остается для лечения на дому.

По словам Елены Утемовой, первые договоры на закупки лекарственных препаратов, которые назначают пациентом с коронавирусом, начали заключать уже накануне. Помощь в этом вопросе региону оказывают сразу два федеральных министерства: здравоохранения и промышленности и торговли. Такая поддержка связана со сложностями на рынке лекарств. Из аптечной сети пропали антибиотики и противовирусные препараты, необходимые для ковид-положительных людей. Купить в розницу «Сумамед» и «Азитромицин» практическую невозможно уже продолжительное время.

— Препаратов с действующим веществом азитромицин у нас нет. Их нет на складах, поэтому мы не можем заказать эти препараты. Когда появятся, не знаем, — пояснили «Призыву» в одной из аптек Владимира.

Назначить лекарства врач сможет при клинической картине заболевания.

При этом бесплатные препараты, которые нужны пациентам с коронавирусом, планируют выдавать в аптеках. Но только по рецепту врача. Получить их могут родственники больного или волонтеры. Изначально говорилось о том, что выписывать медикаменты будут только людям, у которых диагноз коронавирус подтвердился. И здесь могла возникнуть главная проблема. Зачастую люди не могут получить результаты исследования десять дней и больше. А значит, и лечение начать вовремя было бы сложно.

Однако, как пояснили на заседании думского Комитета по охране здоровья представители Минздрава, медики получат право назначать бесплатные препараты при клинически установленном ковиде, даже если лабораторно диагноз не подтвержден. В связи с тем что тесты могу запаздывать, результаты ПЦР-исследования могут быть получены позднее.

По подсчетам ведомства, бесплатные лекарства могут получить не менее 640 тысяч пациентов. Норматив средств на каждого из них — более 7800 рублей. При этом речь идет о тех препаратах, которые предусмотрены в схемах лечения людей с коронавирусом. В отдельных случаях их цена может достигать 12 тысяч рублей.

Сейчас оставаться дома могут пациенты с ковидом, у которых болезнь протекает в легкой и средней форме. Их надо изолировать от остальных членов семьи, выделить отдельную комнату и средства личной гигиены. Но они должны оставаться под наблюдением врача. Для этого в регионе откроется дистанционный центр для инфицированных коронавирусом. Медик будет наблюдать людей, проходящих амбулаторное лечение, по телефону. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.