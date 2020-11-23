Бесплатные лекарства начали выдавать пациентам с коронавирусом

Сегодня бесплатные лекарства от коронавирусной инфекции разошлись по лечебницам Владимирской области. Аптечный склад департамента здравоохранения опустел. На днях препараты начали сортировать по разнарядке. Каждая поликлиника заранее озвучила свои потребности для лечения больных ковидом, сообщили «Призыву» в ведомстве. И уже с этой недели пациенты всех поликлиник, проходящие лечение на дому, начали получать бесплатные медикаменты. Эту информацию подтвердили и сами участковые врачи.

— Да, уже начали выдавать, но не всем желающим, а тем, кому показано. Главное здесь — клиническая картина. Ставим шифр «ковид не подтвержден», отправляем на мазок, выдаем лекарство, отслеживаем и ведем лечение по ситуации. Выписываем сейчас в основном противовирусные. Антибиотики – если наступают осложнения. Эти препараты ведь тоже есть в этом списке. Из осложнений у пациента может быть гнойная мокрота, — рассказала «Призыву» терапевт городской поликлиники № 5 Изабелла Ивкова.

Участковые врачи уже начали переживать, что с них начнут требовать эти бесплатные лекарства все пациенты без разбора, как это часто бывает. Но медики предупреждают, что есть приказ и обязательные условия выдачи препаратов – признаки коронавирусной инфекции.

Лекарства выписывают и без теста, на основании клинической картины.

Ещё в прошлом месяце владимирцы с простудными и легочными заболеваниями начали массово жаловаться, что в аптеках не достать лекарств по рецептам, выписанным врачами. Закончились ходовые противовирусные и антибиотики.

— Обратился в конце октября к участковому врачу в поликлинику. У меня была отдышка, пропали запахи и вкус. В кабинете мне измерили сатурацию, сказали, что низкая, в легких тоже были шумы. Врач сказал, что есть подозрение на ковид. Но мазок не взял, на МРТ не направил, а просто сказал купить в аптеке список препаратов, начиная от витаминов и заканчивая антибиотиками, и всё это принимать, — поделился своей историей житель Владимира Игорь Захаров.

На это в департаменте здравоохранения отвечают: не надо бездумно скупать все лекарства. Особенно антибиотики, которые вообще не лечат от коронавирусной инфекции. С терапевтами по этому поводу уже ведутся профилактические беседы.

— Новая коронавирусная инфекция не лечится антибиотиками. Они абсолютно неэффективны, особенно на старте лечения! Для этих препаратов четко прописаны показания – это присоединение бактериальной инфекции, которая диагностируется в том числе по целому ряду лабораторных признаков. Поэтому не надо бежать в аптеку и искать эти препараты в первую очередь. Мы проводим очень большую работу, чтобы наши медицинские работники не провоцировали ситуацию, не назначали напрасно препараты, которые могут оказать вред нашим пациентам, — подчеркнула Елена Утемова, глава департамента здравоохранения.

Также Елена Утемова призывает пациентов не вестись на модные тенденции – лечение от ковида антикоагулянтами. Некоторые владимирцы решили, что им срочно надо разжижать себе кровь. А такие препараты выписывают исключительно при сложных патологиях, например, тромбозе глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии, врожденной тромбофилии. Также их могут назначить пенсионерам 65+ при наличии тяжелых хронических заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Всеми необходимыми правильными препаратами облздрав пообещал обеспечить пациентов бесплатно. Если федеральных субсидий, а это более 51 миллиона рублей, не хватит, чиновники будут изыскивать средства из областного бюджета.

Ранее «Призыв» сообщал, что пациентов попросили не приходить в поликлиники без предварительной записи.