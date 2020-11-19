Бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19 поступили в поликлиники

Департамент здравоохранения начал раздавать препараты

Сегодня поликлиники Владимира получат первую партию бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Уже вечером их начнут раздавать больным, проходящим лечение на дому, объявила директор регионального департамента здравоохранения. Елена Утемова отметила, что завтра препараты начнут отправлять и в районные больницы.
Лекарства должны выписать всем амбулаторным пациентам с признаками коронавируса: высокая температура, сухой кашель, одышка, потеря обоняния и вкуса. Наличие у больного положительного мазка ПЦР не обязательно. Главное – клиническая картина. Но тест на ковид у инфицированного в любом случае должны взять.

На закупку бесплатных лекарств Владимирская область получила более 51 миллиона рублей.

Мы закупили лекарственные препараты в объеме 30% потребности до Нового года. Поставка лекарственных препаратов продолжается. Есть понимание с кем мы будем контрактоваться. И уже есть зарезервированные объемы лекарственных препаратов. Но на сегодняшний день мы столкнулись ещё с одной проблемой – это прохождение препаратов в системе МДЛП (мониторинга движения лекарственных препаратов), о которой уже многие наслышаны. То есть у нас есть на складе лекарственные препараты, есть разнарядка на их отпуск. И как только они пройдут по МДЛП, владимирские медорганизации их получат и начнут развозить по пациентам, — пообещала Елена Утемова.

Пациентам осталось набраться терпения. Снова. Бесплатными лекарствами облздрав на сегодняшний день должен обеспечить порядка 6,5 тысяч человек. Но заболевших гораздо больше, говорят в ведомстве. Поэтому здесь намерены докупать медикаменты за счет средств областного бюджета. Отработать систему выдачи планируется до конца недели.
Ранее «Призыв» сообщал, что авиамедицинская бригада Владимирской области совершила первый вылет.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»


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