Бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19 поступили в поликлиники

Сегодня поликлиники Владимира получат первую партию бесплатных лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Уже вечером их начнут раздавать больным, проходящим лечение на дому, объявила директор регионального департамента здравоохранения. Елена Утемова отметила, что завтра препараты начнут отправлять и в районные больницы.

Лекарства должны выписать всем амбулаторным пациентам с признаками коронавируса: высокая температура, сухой кашель, одышка, потеря обоняния и вкуса. Наличие у больного положительного мазка ПЦР не обязательно. Главное – клиническая картина. Но тест на ковид у инфицированного в любом случае должны взять.

На закупку бесплатных лекарств Владимирская область получила более 51 миллиона рублей.

— Мы закупили лекарственные препараты в объеме 30% потребности до Нового года. Поставка лекарственных препаратов продолжается. Есть понимание с кем мы будем контрактоваться. И уже есть зарезервированные объемы лекарственных препаратов. Но на сегодняшний день мы столкнулись ещё с одной проблемой – это прохождение препаратов в системе МДЛП (мониторинга движения лекарственных препаратов), о которой уже многие наслышаны. То есть у нас есть на складе лекарственные препараты, есть разнарядка на их отпуск. И как только они пройдут по МДЛП, владимирские медорганизации их получат и начнут развозить по пациентам, — пообещала Елена Утемова.

Пациентам осталось набраться терпения. Снова. Бесплатными лекарствами облздрав на сегодняшний день должен обеспечить порядка 6,5 тысяч человек. Но заболевших гораздо больше, говорят в ведомстве. Поэтому здесь намерены докупать медикаменты за счет средств областного бюджета. Отработать систему выдачи планируется до конца недели.

Ранее «Призыв» сообщал, что авиамедицинская бригада Владимирской области совершила первый вылет.