Беременным женщинам отказали в постановке на учет на ранних сроках

Юлия на восьмом месяце беременности. Она обратилась в женскую консультацию № 6 г. Владимира. Но там беременной женщине отказали в постановке на учет на раннем сроке. Медики объяснили это большим наплывом будущих мам. Женщин просят прийти попозже, заранее записавшись. И это не единичный случай.

— В женской консультации на Верхней Дуброве не стали меня ставить на учет по беременности в 8 недель так же, как и мою знакомую. Нам сказали: нет мест – ходите до 11 недель, потом сразу на первое УЗИ приходите, записывайтесь. Это на конец ноября, — рассказала «Призыву» будущая мама.

«Призыв» отправил запрос по сложившейся ситуации в департамент здравоохранения администрации Владимирской области. Там были удивлены и пояснили, что готовы разбираться по каждому такому случаю в индивидуальном порядке.

Речи быть не может, чтобы не ставить женщину по беременности до 12 недель. Почему это важно? До 12 недель ей в максимальном объеме должны быть проведены скрининговые мероприятия для исключения врожденных аномалий развития плода, для того, чтобы эта беременность, если это необходимо, была своевременно прервана, подчеркнула директор департамента здравоохранения Елена Утемова. Главное, напомнили в облздраве, прописка никакой роли при постановке на учет беременных не играет. Женские консультации не финансируются по душевому принципу. Женщина может встать на учет в любой консультации, которая ей удобна.

Облздрав обещал индивидуально разбираться в таких случаях.

Самое опасное — это перенести коронавирусную инфекцию в начале беременности, до 12 недель, когда идет закладка всех органов и систем, поясняет главный внештатный врач акушер-гинеколог департамента здравоохранения Надежда Туманова. Поэтому наблюдать беременных надо чем раньше, тем лучше.

– До 12 недель мы можем увидеть, что формируются пороки развития, в частности не совместимые с жизнью. Переболел рано ковидом – и отсюда последствия. Преждевременные роды, рождение маловесных детей, с экстремально низкой массой тела. А если пациентка переболевает на поздних сроках, после 30 недель, то, естественно, пороков нет, большую часть беременности она выносила. Но мы всё равно этих женщин и их деток усиленно наблюдаем, – пояснила в интервью «6 каналу» Надежда Туманова.

Потом ажиотажа сейчас нет, наоборот, в пандемию отмечается спад рождаемости, отмечает врач акушер-гинеколог.

С 30 октября во Владимирской области действует обязательная самоизоляция для беременных женщин. Официально они могут выходить на улицу только в нескольких случаях: в магазин, за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и доехать до дачи. Также можно посещать госучреждения, в которые нельзя обратиться дистанционно.

Ранее «Призыв» рассказывал, как во Владимире лечат беременных от коронавируса.