Беременная и с ковидом: один на один с болезнью

Одно дело писать про коронавирус, и другое — болеть им. COVID-19 не обращает внимания на профессии, возраст и пол людей. Болеют многие. Журналисты в том числе. Меня, как видно, тоже угораздило, хотя мой случай не подтверждён и не задокументирован. Впрочем, тут я тоже не оригинальна. В интересном положении, оттемпературив, но всё ещё кашляя, я оказалась в больничной очереди. Почему? Сейчас расскажу. Вызвать врача на дом мне так и не удалось. Было очень неожиданно после десятков публикаций с цитатами облздрава о том, что «всё под контролем и деньги выделяются», столкнуться с суровой действительностью первичного звена здравоохранения.

Начало мытарств

Всё началось в начале октября. Старшая дочка, которая учится в 3-м классе, пожаловалась на боль в горле, начался кашель. Я лечила её горчичниками и детским сиропом. Недуг прошёл быстро, но, видимо, перекинулся на меня. С середины месяца уже у меня начался удушливый кашель, обострявшийся к вечеру.

Температуры не было, поэтому практиковала народные средства, опять же горчичники, тёплое молоко, чай с имбирем и лимоном.

К этому времени я и часть других сотрудников редакции уже перешли на удаленную работу. Кроме того, я стою на учете в женской консультации по беременности, и меня там тщательно прослушал терапевт. Никаких шумов в легких не обнаружил и прописал мукалтин.

Тогда у меня ещё не было явных признаков ковида. Они начались через неделю. Пропали обоняние и вкус пищи, кашель усилился и мешал нормально дышать. Мукалтин не помог – кашель был сухим. Начались головные боли.

Звонишь, как в Америку

Поздним вечером, 26 октября, у меня поднялась температура — 37,4. Звонить в «скорую» с таким симптомом я, естественно, не стала. Решила дождаться утра и вызвать врача на дом. В свою поликлинику начала звонить с 8.30 с периодичностью в полчаса. Всё, что слышала в ответ, — короткие гудки. Большинство из нас слышали о тех кошмарных состояниях при ковиде, которые описывают люди, пережившие болезнь. Поэтому я в панике пыталась вызвать врача: звонила и на «горячую линию» департамента здравоохранения, о которой сама сообщала не раз. На другом конце провода девушка посочувствовала мне, сказав, что сейчас с проблемой недозвона сталкиваются многие. И предложила обратиться за помощью в частную клинику. Как вариант. Тогда я позвонила в свою женскую консультацию. Там мне ответили, что моя акушерка увольняется, набирать её номер бесполезно, «обращайтесь к участковому по месту жительства». Признаюсь, после того как повесила трубку, я расплакалась. Круг замкнулся. Искать помощи больше было неоткуда.

Я, естественно, сильно переживала, не столько за себя, сколько за своего ребёнка. Чем лечить опасную болезнь в моём положении? Это я хотела узнать у терапевта. Увы. Дозвониться до регистратуры смогла лишь после 14 часов, и на просьбу прислать участкового мне ответили: надо было до часу дня вызывать. Не возразишь.

Долгая очередь в поликлинике

Пришлось на следующий день идти в свою поликлинику. Первым делом я, естественно, хотела получить назначение врача для помощи в лечении. Думала, возьмут мазок на ковид, выпишут больничный. Ну, как полагается. Как нам сообщают в официальных источниках… Желающих попасть к терапевту в тот день было достаточно. Моя очередь подошла примерно через два часа. Врач удивилась, что я пришла не одна, а с «животом». Довольно смело с моей стороны. Меня выслушали, измерили сатурацию. Сказали, что всё «более или менее», выписали сироп корня солодки и капли в нос — гриппферон. На вопрос про мазок на ковид мне ответили, что его лучше сделать платно в лаборатории Роспотребнадзора. Стоимость около 2 тысяч рублей. Я вежливо отказалась.

И на этом всё. Больничный мне посоветовали не брать, узнав, что я работаю дистанционно.

Совет не брать больничный тем более был разумен, что пришлось бы сидеть в очереди за справкой с потенциальными ковидными пациентами, которых сейчас, как признались медики, хватает.

Чем лечусь и от чего

Лечение моё сейчас несильно отличается от того, что я делала до похода в поликлинику. Промываю нос физраствором, допиваю сироп солодки. В рацион семьи, помимо «всемогущего» имбиря, решили включить сало и хрен. Обоняние начало возвращаться. Кашель и насморк до конца пока не прошли. Бывают редкие точечные боли в области легких. Чем я болею — до сих пор неясно. От всей этой истории осталось неприятное чувство, что я, как пациент, себя навязываю врачам. Отрываю их от более серьезных дел и тяжёлых пациентов.

Жаль, что механизм оказания помощи таким, более «легким» больным, до сих пор не отработан.

Виноваты не терапевты в кабинетах, они следуют тем правилам, которые им спущены. А кто тогда виноват? Может, и мы, журналисты, повторяющие громогласные заявления властей о том, что лаборатории области ежесуточно обрабатывают по 2000 тестов на ковид и что эти тесты бесплатные? Но нам это не бабушки на скамейках говорят, а официальные лица. И они же советуют оставаться дома, не разносить инфекцию и ждать врача, который обязательный придёт, сделает тест, а потом можно будет узнать результат. Если бы!

А как у других коллег?

Параллельно со мной с аналогичными симптомами свалились и мои коллеги. В том числе из других СМИ. Одному корреспонденту сделали тест, когда он сам пришел в поликлинику, но с результатами затянули. Поэтому мужчина вышел на работу в неведении, ковид у него или нет.

У другого инфекцию домой принесла из садика младшая дочка. Ребенок выздоровел, а мама (как в моём случае) заболела. Причем серьезно — с сыпью, головной болью, высокой температурой. Первый раз врача на дом вызвать удалось. Но у пациентки мазок на ковид не взяли. Посоветовали пить противовирусное, которое она до этого купила себе в аптеке. А в предполагаемом диагнозе написали: ОРВИ. Через пару дней у коллеги пропало обоняние. Она пыталась вызвать врача повторно и не смогла.

— Официально у меня ОРВИ. Когда мне выписываться, никто не сказал. Когда мне можно выходить к людям – не знаю. Обоняние только начало частично восстанавливаться. Сейчас у меня десятый день болезни, и что делать дальше — непонятно.

Вопрос открытый: зачем тогда вообще нужны эти мазки на ковид, если лечение назначают по клинической картине? По ней же ставят и диагноз. И самое главное, что делать больным, если они не могут дозвониться и вызвать врача на дом? Ответ на это «Призыв» попытается получить в департаменте здравоохранения.