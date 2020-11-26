«Белый дом» представил схему обращения с мусором на обсуждение

Жителям Владимирской области предлагают обсудить проект территориальной схемы обращения с отходами. Он размещен на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды. Общественное обсуждение продлится до 7 декабря включительно. Высказать свою позицию об организации переработки отходов можно, направив письмо по электронной почте: korrektirovka-ter-schemi-vo@mail.ru или по адресу: 600000, г. Владимир, ул. Гагарина, 31.

—Граждане вправе свободно выражать своё мнение и вносить предложения по вопросам, вынесенным на общественное обсуждение. Мы открыты к диалогу, готовы выслушать различные предложения. Совместно нам нужно найти ответ на очень важный вопрос: куда будем девать мусор, количество которого в регионе растёт с каждым днём? – отметила директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Клименко.

Областные власти подчеркивают, что многие полигоны твёрдых отходов во Владимирской области практически исчерпали свой ресурс и близки к закрытию. Любой полигон в определённый момент переполняется, и его необходимо рекультивировать, то есть проводить мероприятия по оздоровлению земель. В рамках регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» удалось провести рекультивацию трёх объектов региона. Это свалки в Петушках, микрорайоне Оргтруд города Владимира и Селивановском районе.

Только из федерального бюджета на рекультивацию свалок направлено почти 88 млн рублей.

— Отходы, получаемые в процессе жизнедеятельности человека, с каждым днём все губительнее сказываются на состоянии окружающей среды. Эффективное решение этой проблемы – создание мусоросортировочных комплексов. В нашем регионе, согласно территориальной схеме, они тоже должны быть построены, – рассказала Татьяна Клименко.

По результатам общественного обсуждения проект территориальной схемы при необходимости будет доработан в 30-дневный срок.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области составят карту дурно пахнущих мест. Поможет в этом экспертам дорогостоящий прибор для измерения выбросов в окружающую среду.